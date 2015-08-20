Теннисистка Свитолина вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира WTA Premier 5 в Цинциннати (США).

В матче второго круга харьковчанка, посеянная под 14-м номером, обыграла канадскую теннисистку Эжени Бушар, сообщает Теннисный портал Украины. Матч, длившийся 1 час 41 минуту, завершился со счетом 7-6(6), 7-5. На счету Свитолиной 3 эйса и 1 двойная ошибка. Счет личных встреч между Элиной и Эжени стал 4-0 в пользу украинской теннисистки. Отметим, что накануне, в матче первого круга соревнований, Бушар обыграла другую украинку Екатерину Бондаренко. Следующей соперницей Свитолиной станет француженка Каролин Гарсия, занимающая 39-е место в мировой классификации. Турнир в Цинциннати продлится до 23 августа.

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