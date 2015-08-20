Теннисистка Свитолина вышла в третий круг турнира в Цинциннати
13:17, 20 августа 2015Спорт
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира WTA Premier 5 в Цинциннати (США).
Свитолина продолжает побеждать в Цинциннати / sapronov-tennis.org
В матче второго круга харьковчанка, посеянная под 14-м номером, обыграла канадскую теннисистку Эжени Бушар, сообщает Теннисный портал Украины.
Матч, длившийся 1 час 41 минуту, завершился со счетом 7-6(6), 7-5.
На счету Свитолиной 3 эйса и 1 двойная ошибка. Счет личных встреч между Элиной и Эжени стал 4-0 в пользу украинской теннисистки.
Отметим, что накануне, в матче первого круга соревнований, Бушар обыграла другую украинку Екатерину Бондаренко.
Следующей соперницей Свитолиной станет француженка Каролин Гарсия, занимающая 39-е место в мировой классификации.
Турнир в Цинциннати продлится до 23 августа.
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