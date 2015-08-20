Фанаты польской "Легии" устроили две драки в Украине перед матчем Лиги Европы

Фаны польской "Легии", которая 20 августа, проведет в Киеве поединок раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против "Зари", в Украине уже успели поучаствовать в двух массовых драках, сообщают очевидцы в соцсетях.

Вечером 19 августа возле станции метро "Гидропарк" в столице произошла драка "стенка на стенку" между фанатами "Легии" и киевского "Динамо". По словам очевидцев, побоище длилось недолго, а фаны "Легии" пострадали больше - некоторые из них, по неофициальной информации, получили ножевые ранения.

Еще одна драка в тот же вечер состоялась во Львове, где польские фанаты были проездом. Поляки плохо высказывались о Львове и его жителях, а потому и спровоцировали потасовку. Участвовали в ней приблизительно 20 украинцев и 8 поляков.

Поединок между "Зарей" и "Легией" начнется в 20.00. По словам главного тренер польского клуба Хеннинга Берга, на матче ожидается около 500 болельщиков гостей.

Как сообщал УНИАН, осенью 2014 года перед матчем "Металлист" - "Легия", который проходил в Киеве, также были зафиксированы инциденты с участием польских фанов. А позже, во время матча, поляки вывесили на своем секторе баннеры, в которых утверждалось что Львов - польский город.