Луческу об игре с "Рапидом": это важная победа над хорошей командой

Мирча Луческу отметил, что сегодня была жесткая игра с двух сторон. "Видно, что «Рапид» настроился на такой матч с первых минут, было много единоборств в середине поля. В целом, думаю, встреча была зрелищной, и болельщики получили удовольствие", - ретранслирует слова Луческу официальный сайт ФК "Шахтер".

"Мы владели преимуществом в первом тайме, создали много моментов, получилось забить. Пытались перевести игру на половину поля «Рапида», зная, что они обычно очень хорошо могут прессинговать соперника. Поэтому в первом тайме мы имели преимущество в игровом плане. На вторую половину, естественно, «Рапид» вышел более настойчивым", - сказал наставник "Шахтера".

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Луческу отметил, что его подопечные провели матч Лиги чемпионов, в котором нельзя было рисковать, зная, что впереди еще домашняя игра. "Очень важная победа над хорошей командой", - подчеркнул Луческу.

Комментируя игру в атаке во втором тайме Мирча Луческу раскритиковал игру Гладкого.

"Я ожидал большего от Гладкого. Уж слишком статичный он был сегодня, не всегда чувствовал, как будет развиваться ситуация. У него был хороший момент, когда он с шести метров пробил во вратаря. Но в целом хорошо, что мы сегодня выиграли. Я доволен результатом", - отметил главный тренер команды.

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Как сообщал УНИАН, в Вене состоялся первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА в котором венский "Рапид" принимал донецкий "Шахтер" и проиграл со счетом 0:1. Судьба матча была решена в концовке первого тайма.