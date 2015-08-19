Украинцы Федечко и Кирпулянский стали чемпионами Европы по современному пятиборью

В Бате (Великобритания) завершилась мужская эстафета в рамках чемпионата Европы по современному пятиборью, где победу праздновали украинцы Юрий Федечко и Дмитрий Кирпулянский, сообщает официальный сайт Международного союза пятиборцев.

Украинский дуэт после трех видов программы занимал 2-е место и отставал от лидеров россиян Ильи Шугарова и Кирилла Белякова на 19 секунд, но смог в "комбайне" (стрельба + бег) захватить лидерство и прийти на финиш первым. У украинцев в итоге 1472 балла и они на 6 секунд на финише опередили команду Венгрии - 1466. Через 13 секунд после победителей финишировала команда Италии (1459). Россияне финишировали на 5-м месте.

Эта награда стала первой для сборной Украины на чемпионате Европы. Ранее также прошли соревнования в женской эстафете и миксте.

В субботу-воскресенье пройдут финалы у мужчин и женщин.

Чемпионат Европы по современному пятиборью проходит в Бате с 18 по 23 августа.