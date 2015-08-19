УЕФА повторно отклонил протест "Фенербахче" на результат игр с "Шахтером"

19 августа Дисциплинарный комитет УЕФА вынес повторное решение об отклонении протеста клуба «Фенербахче» (Стамбул, Турция), сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Турецкий клуб требовал от УЕФА аннулировать итог ответной игры 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Фенербахче» по причине участия Фреда в этом матче.

Ранее ФК «Фенербахче» обращался с аналогичным протестом касательно первой игры и также получил отказ.

Как сообщал УНИАН, матчи украинского и турецкого клубов завершились со счетом 0:0 (в Турции) и 3:0 (в Украине). В обоих матчах принимал участие бразильский легинер горняков Фред. Перед началом первого матча с турецкой командой стало известно, что допинг-проба Фреда дала положительный результат на запрещенное вещество после игры в составе сборной Бразилии на Кубке Америки в Чили, состоявшемся в июне. Вещество под названием гидрохлоротиазид является мочегонным и может скрывать присутствие других запрещенных лекарств в организме спортсмена. В УЕФА подчеркивают, что Фред не был официально дисквалифицирован на момент проведения матчей. Более того, он официально не дисквалифицирован до сих пор. Южноамериканская федерация футбола (КОНМЕБОЛ) планирует принять решение по этому вопросу в ближайшее время.