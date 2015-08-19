Лига чемпионов, квалификационный раунд плей-офф, "Рапид" - "Шахтер" - 0:1: онлайн-трансляция

Это будет первая часть двухматчевого противостояния команд по итогам которого победитель попадет в основной турнир ЛЧ.

"Рапид" лишь однажды уступил украинской команде на своем поле, в самом первом противостоянии - проиграв киевскому "Динамо" со счетом 1:4 в четвертьфинале Кубка кубков-1985/86. После этого венский коллектив не проигрывал украинским командам дома, одержав 3 победы и сведя 1 матч вничью.

При этом, в последний раз "Рапид" играл на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2005/06. Но, в этом сезоне венская команда уже сотворила сенсацию, выбив из розыгрыша турнира именитый и титулованный амстердамский "Аякс".

В свою очередь, "Шахтер" в своей еврокубковой истории проиграл оба выездных матча в Австрии. Первое поражение горнякам нанесла другая венская команда "Аустрия" в первом круге Кубка УЕФА-2002/03 - 1:5. Второе, уже при Мирче Луческу, они потерпели в поединке с "Зальцбургом" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов-2006/07 - 0:1. Впрочем, в ответной встрече "Шахтер" выиграл со счетом 3:1 и прошел дальше.

"Шахтер" выступал на групповом этапе четыре года подряд. В последний раз горняки не попали в группу в сезоне 2009/10, проиграв румынской "Тимишоаре" в третьем отборочном раунде.

Накануне матча тренеры обеих команд высоко оценили соперника. В частности, наставник горняков Луческу отметил: "Игра «Рапида» характеризуется полной самоотдачей на поле. Наверное, это и требование болельщиков – чтобы их команды постоянно были в движении, бились за каждый момент, за каждый мяч и добивались положительного результата. Однозначно у нас будет тяжелый матч, я знаю об этом. С уважением отношусь к «Рапиду» и его футболистам. Но «Шахтер» должен выходить с поля в этой игре с победой". А наставник австрийского клуба Баришич был лаконичен: «Шахтер» – очень сильная, очень опытная команда, которая доказала это в прошлые годы. В составе «горняков» есть целый ряд игроков с хорошими индивидуальными качествами. Они в любой момент могут решить исход матча. Поэтому нам предстоит очень тяжелая игра. Но мы ждем ее и выложимся на сто процентов!"

На котировках букмекерских контор фаворитом является "Шахтер", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 2,30 к 1. В то же время, на победу "Рапида" можно поставить из расчета 3,03 к 1, а на ничью - 3,28 к 1.

Матч "Рапид" - "Шахтер" начнется в Вене в 21.45 по киевскому времени. ТВ-трансляцию игры проводят каналы "Украина" и "Футбол-1".

Добрый вечер!

Мы начинаем!

Стали известны стартовые составы команд:

Рапид Вена: 1. Новота, 6. Зоннляйтнер, 17. Дибон, 22. Павелич, 24. Ауэр, 5. Пецос, 10. Шауб, 11. Хофманн Ш., 14. Кайнц, 15. Граховац, 9. Берич

Запасные: 30. Штребингер, 20. Хофманн М., 36. Шимпельсбергер М., 7. Шобесбергер, 18. Хуспек, 33. Алар, 38. Просеник

Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 66. Марсио Азеведо, 6. Степаненко, 11. Марлос, 29. Тейшейра, 8. Фред, 28. Тайсон, 21. Гладкий

Запасные: 32. Каниболоцкий А., 17. Малышев, 38. Кривцов, 13. Шевчук В., 10. Бернард, 74. Коваленко Вик., 22. Эдуардо

"Шахтеру" остался последний шаг до основного этапа Лиги чемпионов. Соперник - более чем удобный. К тому же, ответный матч через неделю будет в Украине, при поддержке своих же болельщиков. Сейчас же - все внимание к первому матчу...

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Горняки развели мяч с центра поля и... отдали его Пятову.

2. Команды совершают обоюдные многочисленные ошибки в первом тайме.

3. Ракицкий неожиданно наносит удар с очень дальней дистанции - вратарь парирует мяч на угловой.

4. Два угловых подряд подали горняки - неудачно. Соперник хладнокровно отбился.

5. Ракицкий остановил потенциально опасную атаку соперника "выцарапав" мяч сразу у двух соперников.

6. Шауб оказался на острейшей позиции прямо напротив ворот, но удар головой у игрока "Рапида" явно не получился - мимо ворот.

7. Предупреждение Беричу - грубая игра. Локтем попал в голову Кучеру.

8. Пауза в игре. Травма у Кучера может быть серьезной. Кровоточит рана игрока "Шахтера".

9. Очередная атака "Рапида" - Степаненко пытаясь выбить мяч едва не срезал его в собственные ворота. Угловой.

10. Угловой "Рапида" завершается ударом головой Граховаца в защитника - еще один угловой.

11. И еще один угловой разыграли австрийцы - неудачно.

12. Вернулся Кучер, вновь команды в полных составах. "Рапиду" не удалось воспользоваться численным преимуществом, хотя атаки были опасные.

13. Сильный дождь идет в Вене в эти минуты.

14. Гладкий завершал опаснейшую атаку "Шахтера", но с близкого расстояния попал прямо во вратаря. Вторая волна атаки завершалась ударом Ракицкого - вновь вратарь на месте.

15. Угловой горняки разыграли неудачно - защитники отбились.

16. Горняки контролируют мяч в центре поля. Преимущество у гостей, что и следовало ожидать.

17. Шауб оказался на острие атаки в районе 11-метровой отметки, но в борьбе с защитником не смог как следует ударить. Мяч у Пятова.

18. Идет "возня" в центре поля.

19. Срна неудачно вбросил мяч из аута. Фред пытался отпасовать назад капитану, но Дарио не понял его маневра.

20. Явно замедлился темп игры после того как начался дождь в Вене.

22. Вновь не может "Шахтер" начать атаку - ошибка при перепасовке в центре поля и мяч уходит в аут.

23. Азеведо спасает "Шахтер" в очередной атаке соперника, стелется и выбивает мяч к углу поля.

24. Фред грубо нарушил правила в центре поля в открытую сыграв рукой.

25. Предупреждение получает Ауэр - грубая игра против Срны.

27. Тейшейра пробил по воротам с дальней дистанции - мимо.

28. Теперб атаковал Тайсон - неточный удар.

30. Предупреждение Дибону - грубая игра.

31. Ракицкий пробивал штрафной - пярмо во вратаря.

32. Угловой неудачно разыграли горняки - у "Рапида" плотная оборона.

33. Срна перехватывал мяч, но с центра поля отдал пас головой прямо в руки вратарю соперников.

34. Атака "Шахтера" завершается ударом Тейшейры с разворота прямо во вратаря. Ауэр заблокировал нападающего горняков на подступах к воротам.

35. Горняки "катают" мяч в центре поля.

36. Тайсон бьет с угла штрафной площади - мимо ворот.

37. Предупреждение Срна получает - грубая игра.

38. Предупреждение Степаненко получает - грубая игра.

39. У Степаненко был отложенный фол, но пока игра была остановлена грубо сыграл еще и Срна. В итоге, судья за несколько секунд показал два "горчичника" гостям.

40. Предупреждение получает Гладкий - вновь грубая игра.

41. Берич нанес опасный удар с дальней дистанции - выше ворот.

42. Тейшейра не смог отдать точную передачу Гладкому и загубил потенциально опасную атаку горняков.

43. ПЯТОВ!!!! Шикарный сэйв после удара Кайнца и рикошета от колена Кучера!

44. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! МАРЛОООООССССССССС!!!!! 1:0!

45. Ракицкий отдал пас с угла поля, Марлос подхватил мяч, изящно обыграл двух соперников и пробил - мяч от штанги попал в ворота.

45+1. Столкновение в центре поля - Степаненко и Граховац сошлись головами. У австрийца рассечена голова, идет кровь.

45+2. У Степаненко также разбита голова. Игрока "Шахтера" уносят с поля на носилках. Видимо, потребуется замена...

ПЕРЕРЫВ

Хорошо то, что хорошо кончается. Очень важный гол забили горняки в концовке первого тайма. Он сразу дает им большое преимущество исходя из перспективы двухматчевого противостояния.

Вообще же первый тайм прошел в нервной борьбе, свидетельством чему служат сразу 6 предупреждений от арбитра. При этом, ни в коей мере нельзя считать действия рефери придирчивыми. Все карточки были абсолютно по делу. Команды мало создавали, зато много и с удовольствием играли "в стык".

Тем не менее, у горняков было небольшое премущество, которое воплотилось во вполне логичный гол в самой концовке. Судя из хода событий, во втором тайме можно было бы даже укрепить это превосходство, а не стараться сберечь его. "Шахтер" явно выше классом своего оппонента.

Второй тайм начался

46. Замена у "Шахтера" - Малышев вместо Степаненко.

47. Граховац вновь получает серьезную травму - столкнулся с локтем Тейшейры. Вроде обошлось...

48. "Рапид" пытался провести атаку, но в борьбе у кромки поля Кучер выбил мяч в аут.

49. Австрийцы разыгрывают мяч в центре поля.

50. Еще одна попытка атаки "Рапида" завершается нарушением правил Кайнцом на сопернике.

51. Ответ горняков - прострел Тайсона с угла поля блокируют защитники.

52. Еще одна атака горняков - и внвоь Тайсон не успевает отдать пас на Тейшейру, который находился в отличной позиции.

53. Некое подобие атаки хозяев поля - Пятов легко забирает мяч. Крайне неохотно и осторожно идут австрийцы вперед.

54. Шауб опасно бьет с линии штрафной - мяч пролетает рядом со штангой.

55. И еще одна атака хозяев поля - навес с фланга легко нейтрализует Пятов. Мяч в руках у вратаря.

56. Ливень в Вене не стихает.

57. Горняки явно решили поиграть "вторым номером" после перерыва.

58. Первая атака горняков за пять минут завершается, так и не успев начаться. Срна теряет мяч у боковой линии.

59. Предупреждение Кайнцу - грубая игра против Срны. "Ответил" австриец капитану горняков за эпизод в первом тайме.

60. Затяжная атака горянков так и не завершилась ударом. В решающий момент для удара дважды подскользнулись гости на скользком газоне венского стадиона.

61. "Шахтер" контролирует мяч в центре поля.

62. ... и ошибается! Хофманн мог начать атаку но оказался на газоне в центре поля. Штрафной в пользу хозяев поля.

63. Розыгырш штрафного не получился у хозяев поля - Малышев выбил мяч на угловой. Ценой травмы.

64. Опасно разыграли угловой австрийцы, но сами же запороли свой момент. На Малышеве вновь нарушили правила.

65. Пецос неожиданно нанес опасный удар с дальней дистанции - Пятов начеку.

66. Предупреждение получает Фред - грубая игра в центре поля.

67. Горняки попытались начать новую атаку, но Тайсон на фланге упустил мяч в аут.

69. Затяжная атака "Рапида" завершается угловым.

70. Хоффман подавал угловой, но Марлос оказался расторопнее всех и выбил мяч в аут.

71. Еще один стандарт разыграли хозяева поля - удар с дальней дистанции Павелича оказался неточным.

72. "Рапид" продолжает контролировать мяч, но для проведения по-настоящему опасной атаки команде просто не хватает класса.

74. Павелич еще раз оказался на ударной позиции, но не смог завершить атаку в окружении защитников "Шахтера".

75. Берич требует пенальти после столкновения с Кучером - судья непреклонен.

76. Кайнц и Фред столкнулись в штрафной - бразилец лежит на газоне.

77. Теперь Берич схватил за шею Пятова... Судья не решается показать еще одно предупреждение и гроку "Рапида".

78. "Рапид" контролирует мяч в центре поля.

79. Попытка атаки хозяев - Азеведо выбивает мяч за боковую.

80. Замена у "Шахтера" - Эдуардо вместо Марлоса.

81. Замена в "Рапиде" - Шопельсбергер вместо Кайнца.

82. Горняки всем своим видом показывают, что счет 1:0 их вполне устраивает.

83. Пытались провести атаку гости, но Зоннляйтнер выбил мяч в аут.

84. Замена в "Рапиде" - Алар вместо Хофманна.

85. Замена у "Шахтера" - Бернард вместо Тайсона.

86. Шауб едва не отобрал мяч у Пятова, в борьбе за отскок после удара с дальней дистанции.

87. Эдуардо упустил мяч за боковую в борьбе с тремя соперниками.

88. Шауб заработал опасный штрафной в борьбе с Азеведо. Шанс для "Рапида"?

89. Замена у "Рапида" - Просеник вместо Берича.

90. Навес со штрафного Шауба - мяч пролетает мимо ворот.

90+1. Арбитро добавил 3 минуты.

90+2. Горняки спокойно контролируют мяч в центре поля.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

"Шахтер" сделал очень весомую заявку на победу по сумме двух матчей и выход в Лигу чемпионов.

Спасибо за внимание.