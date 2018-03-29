Украинский спорт: рекорды и достижения за годы Независимости

УНИАН продолжает небольшой цикл публикаций, посвященных 24-й годовщине Независимости Украины.

Украинский спорт обрел полную независимость спустя год после того, как на карте мира появилось государство Украина - после Олимпийских игр 1992 года. И на зимних Играх во французском Альбервиле, и на летних – в испанской Барселоне, наши спортсмены были составной частью Объединенной команды, представлявшей республики экс-СССР. Если часть из них выступала в индивидуальных видах спорта, то были украинские спортсмены и в составе команд в игровых видах.

С осени 1992-го года спортсмены Украины уже начали выступать на международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Европы, под флагом своей страны. А полноценный дебют на высшем уровне – Олимпийском – состоялся в 1994-м году, на зимних Играх в норвежском Лиллехаммере. В те годы как раз проходила реформа Международного олимпийского комитета, призванная развести летние и зимние Олимпиады. Летние, как и прежде, проводятся по високосным годам, а зимние – по четным не високосным. И первыми летними Играми, в которых Украина была представлена отдельной командой, стали соревнования в Атланте 1996 года.

Таким образом, украинские спортсмены приняли участие в 11 Олимпийских играх, в которых, в общей сложности, завоевали 122 медали. Исходя из специфики отечественного спорта и географического положения страны, разумеется, львиная доля наград пришлась на летние Игры – 115 против 7. Более того, если на летних Играх украинцы завоевывали не менее 20 наград, то на двух зимних олимпиадах – в Солт-Лэйк Сити-2002 и Ванкувере-2010 вообще остались без наград. А больше двух медалей не завоевывали на Белых олимпиадах никогда.

Тем не менее, самая первая историческая победа украинского спорта пришла именно на зимних Играх…

Оксана Баюл, олимпийская чемпионка по фигурному катанию 1994 года

Уроженка Днепропетровска Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. 25 февраля 1994 года, в возрасте 16 лет и 3 месяцев, спортсменка, годом ранее ставшая чемпионкой мира, подтвердила свой статус сильнейшей в мире. На соревновании во Дворце спорта Нордлюсхаллен в Лиллехаммере она шла на 2-м месте после короткой программы, уступая американке Нэнси Керриган, но сумела опередить соперницу на полбалла по итогам произвольной программы.

Период 1993-1994 годов, когда спортсменка выиграла два самых престижных турнира - чемпионат мира и Олимпиаду - так и остался единственным светлым пятном в ее карьере. Последовавший переезд в США и попытка закрепиться в профессиональном спорте не сулили ей ничего хорошего. Баюл регулярно попадала в скандальную хронику, имела проблемы с алкоголем, проходила курсы реабилитации. В 2010-м она ненадолго вернулась в Украину, но спустя 4 месяца вновь оказалась в США, где продолжает жить по сей день.

Сергей Бубка, рекордсмен мира в прыжках с шестом (1994). Рекорд не побит до сих пор

31 июля 1994 года на международном легкоатлетическом турнире в итальянском Сестриере был обновлен мировой рекорд в прыжках с шестом. Украинец Сергей Бубка преодолел планку на высоте 6 м 14 см. Это был последний в карьере рекорд феноменального украинца на открытом воздухе.

В момент установления рекорда Бубке уже было полных 30 лет и основную часть своей карьеры он провел в составе сборной СССР, где и стал олимпийским чемпионом Сеула-1988. Всего на протяжении своей карьеры Бубка установил 35 рекордов – 17 на стадионах и 18 в крытых помещениях. Для этого ему понадобилось 10 лет выступлений на соревнованиях - с 1984 по 1994 годы. И если его рекорд в зале (6 м 15 см) был побит в 2014-м году французом Рене Лавиллени на турнире «Звезды шеста» в Донецке, учрежденным самим Бубкой, то рекорд на открытом воздухе никто не смог побить до сих пор – уже более 21 года.

Еще одним уникальным достижением Бубки являются 6 подряд титулов чемпиона мира, завоеванные с 1983 по 1997 годы (3 – в составе сборной независимой Украины). Он – единственный спортсмен в мире, побеждавший на 6-ти чемпионатах подряд. Учитывая же тот факт, что в прыжках с шестом разыгрывается один комплект наград, а первый в истории чемпионат мира по легкой атлетике состоялся в 1983-м году, на протяжении 14 лет Бубка был не только первым, но и единственным чемпионом мира в своей дисциплине.

23 июня 2005 года Бубка стал президентом Национального олимпийского комитета Украины. Занимает этот пост на протяжении более 10 лет.

Инесса Кравец – обладатель мирового рекорда в тройном прыжке (1995). Рекорд не побит до сих пор

Еще одно уникальное достижение украинских легкоатлетов принадлежит Инессе Кравец. 10 августа 1995 года на чемпионате мира в шведском Гётеборге в третьей попытке она прыгнула на 15 м 50 см, установив новый мировой рекорд. Превзойти его не может никто уже более 20 лет.

Если в начале 90-х Кравец была «королевой зала», выиграв два чемпионата мира в закрытых помещениях (1991, 1993) и чемпионат Европы (1992), то пик ее достижений пришелся на середину 90-х. В 1995-м она стала чемпионкой мира, а в 1996-м – олимпийской чемпионкой Игр в Атланте. На этих соревнованиях Кравец показала результат 15,33 м.

Приблизиться к достижению украинки пытались несколько спортсменок, включая француженку Франсуазу Этон, которая на Играх-2008 прыгнула на 15,39 м. Но преодолеть даже 15,40 пока ни у кого не получается. А на предыдущем чемпионате мира-2013 в Москве, лучшей стала Катрин Ибаргуэн из Колумбии с результатом всего в 14,85 м. Предпосылок к тому, чтобы рекорд был побит на предстоящем 23-30 августа чемпионате мира в Пекине или других соревнованиях в обозримом будущем пока нет никаких…

Яна Клочкова – четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию, самая титулованная спортсменка Украины в истории Олимпийских игр

Карьера «Золотой рыбки» Яны Клочковой на крупнейших международных соревнованиях продолжалась 7 лет – с 1997-го по 2004-й. Но пиком выступлений стали две Олимпиады – 2000-го в Сиднее и 2004-го в Афинах. На этих играх украинка завоевала в сумме пять медалей, четыре из которых – золотые.

16 сентября 2000 года Клочкова завоевала свое первое олимпийское золото. На дистанции 400 метров комплексным плаванием она не просто уверенно победила, а превзошла предыдущий мировой рекорд на 1,2 секунды – 4 минуты 33,59 секунды. Спустя три дня, 19 сентября, украинка выиграла финальный заплыв на дистанции вдвое короче – 200 м комплексом. А уже под конец плавательного турнира Игр Клочкова выступила на 800-метровке вольным стилем, где завоевала серебро. Она почти 3 секунды уступила американке Брук Беннет из США.

Спустя 4 года, на Играх в Афинах, украинка выступала только на двух дистанциях комплексом, пожертвовав 800-метровкой. И на обеих дистанциях подтвердила статус сильнейшей – еще два олимпийских золота.

Кроме того, на протяжении своей карьеры спортсменка из Симферополя завоевала 10 золотых медалей чемпионата мира (в 50-ти и 25-ти метровых бассейнах) и 19 раз становилась чемпионкой Европы.

В отличие от достижений легкоатлетов Бубки и Кравец, рекорды Клочковой продержались недолго и были побиты.

Братья Кличко – рекордсмены по количеству побед в профессиональном боксе

26 июня 1999 года Виталий Кличко стал первым славянином, выигравшим титул чемпиона мира по боксу в супертяжелой весовой категории. В тот день он встречался в ринге с британцем нигерийского происхождения Херби Хайдом, которого победил нокаутом во втором раунде. С этой победой был поставлен мировой рекорд. Кличко провел 25 последовательных побед нокаутом, которые все завершил в первой половине боя (до 6 раунда), и количеством раундов, затраченных на путь от новичка до чемпиона — меньше чем у легендарного американца Майка Тайсона.

В октябре 1999 года Кличко победил нокаутом в 3-м раунде непобедимого Эда Махоуна. Защитил свой титул чемпиона WBO и укрепил рекорд 26-й досрочной победой в первой половине поединка.

Лишь в декабре 1999 года серия прервалась. Кличко-старший во 2-й раз защитил титул чемпиона мира, но победил техническим нокаутом американца Обеда Салливана только в 9-м раунде.

Всего Кличко-старший провел на ринге 47 боев (последний – в возрасте 41 год, 1 месяц) и ушел непобежденным. В последнем бою он провел 9-ю защиту титула чемпиона WBC после повторного завоевания.

В свою очередь, у Владимира Кличко первым значимым достижением является титул Олимпийского чемпиона Атланты-1996. Несмотря на то, что Олимпиада состоялась 19 лет назад, Кличко-младший по-прежнему в строю и продолжает «штамповать» победу за победой. Он является действующим чемпионом мира по всем основным версиям кроме WBC, оставленной старшим братом - WBA (2011 — н. в.), IBF (2006 — н. в.), WBO (2000—2003, 2008 — н. в.) и IBO (2006 — н. в.).

В своем последнем на данный момент бою, состоявшимся 25 апреля – против американца Брайанта Дженнингса, Кличко победил решением судей. В этом бою он провел 18-ю защиту титула чемпиона мира по версиям IBF, IBO, 14-ю защиту титула по версии WBO (после повторного завоевания титула), 8-ю защиту по версии суперчемпиона WBA и 11-ю защиту титула чемпиона по версии самого авторитетного в мире бокса американского журнала The Ring.

Следующий бой Кличко-младший должен провести 24 октября в Дюссельдорфе (Германия). Его соперником станет британец Тайсон Фьюри.

Василий Ломаченко – победитель двух подряд Олимпийских игр по боксу

Боксер полулегкого веса Василий Ломаченко выиграл соревнования Олимпийских игр дважды подряд – в 2008-м в Пекине и 2012-м в Лондоне. Кроме того, он является чемпионом Европы (2008) и двукратным чемпионом мира (2009, 2011).

Уникальность Василия Ломаченко заключается в том, что он потерпел лишь одно поражение на любительском ринге. В 2007-м году спортсмен дебютировал на чемпионате мира в Чикаго (США), где дошел до финала и уступил в скандальном поединке россиянину Альберту Селимову. Украинец и россиянин тогда выиграли по два раунда, но по общему количеству очков впереди должен был быть Ломаченко. Тем не менее, ему не засчитали эти очки, а победу присудили сопернику.

Также украинский спортсмен не потерпел ни одного поражения во Всемирной серии бокса, где в составе «Украинских атаманов» провел 6 боев (6 побед).

На профессиональном ринге Ломаченко дебютировал 12 октября 2013 года, проведя за неполные два года 5 боев. Здесь он уже успел потерпеть 1 поражение, но, вместе с тем, выиграл 4 боя и уже владеет титулом чемпиона мира по версии WBO.

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях – олимпийские чемпионки-2008

14 августа 2008 года украинские саблистки сотворили сенсацию Игр в Пекине на турнире по фехтованию. Команда, которая ни разу до этого не выиграла ни одного крупного турнира (была серебряным призером чемпионатов мира и Европы) стала победителем Олимпиады. Психологический барьер, не позволявший спортсменкам достичь 1-го места, был сломлен на самом главном старте. Примечательно, что и в личных соревнованиях, на европейских или мировых первенствах, ни лидер команды Ольга Харлан, ни ее партнеры по сборной – Галина Пундик, Елена Хомровая и Ольга Жовнир - чемпионами не становились.

Эта победа позволила украинкам сбросить тяжелый психологический груз и уже в следующем 2009-м году саблистки стали и чемпионками Европы, и чемпионками мира.

В том же 2009-м году Харлан стала чемпионкой Европы в личном зачете, а вот индивидуальная победа в мировом первенства пришла к украинке только в 2013-м. Всего же, на счету лидера украинского фехтования на саблях 4 титула чемпиона мира (по два – личных и командных) и 7 золотых наград первенства Европы (пять – личных, два - командных).

Наконец, в 2015-м году Харлан вместе с Алиной Комащук и Еленой Кравацкой выиграла золото командного турнира первых в истории Европейских игр Баку-2015.

Что касается личных достижений в олимпийском турнире, то в Лондоне-2012 спортсменка завоевала бронзу. Шанс на самую престижную спортивную победу в карьере у нее появится через год, на Олимпиаде-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро.

Женская сборная Украины по гандболу – бронзовый призер Олимпиады-2004

Женская сборная Украины по гандболу стала обладателем единственной олимпийской награды за все годы Независимости в игровых видах спорта.

28 августа 2004 года в матче за 3-е место женского гандбольного турнира Афины-2004 украинки встречались с командой Франции и в упорнейшей борьбе обыграли соперниц со счетом 21:18. Любопытно, что первый тайм завершился вничью (10:10) и только во второй 30-минутке украинки сумели доказать свое превосходство над соперницами. Самым результативным игроком в составе победительниц стала Марина Вергелюк (6 голов), 5 точных бросков на счету Натальи Ляпиной, 4 – Анны Сюкало. Еще 6 украинских гандболисток нанесли по 1 точному броску.

Всего призерами Олимпиады стали 14 гандболисток, а главным тренером команды на том турнире был Леонид Ратнер.

Примечателен тот факт, что Игры-2004 стали для команды единственными в истории. На Олимпиады 1996, 2000, 2008 и 2012 команда попросту не смогла квалифицироваться.

«Шахтер» - обладатель Кубка УЕФА 2009 года

Донецкий «Шахтер» стал первым и единственным по сей день украинским клубом, завоевавшим еврокубковый трофей в годы Независимости.

20 мая 2009 года в турецком Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сарачоглу» горняки сошлись в решающем матче с немецким «Вердером» из Бремена. Игра получилась крайне напряженной и драматичной, как и подобает финалу. Основное время победителя не выявило (1:1), а в овертайме единственный и победный гол украинской команде принес Жадсон, забивший на 97-й минуте.

Любопытно, что в полуфинале того турнира горняки по сумме двух матчей обыграли другой украинский клуб – киевское «Динамо» - 1:1 и 2:1. Кроме того, горняки дважды одолели французский «Марсель» и оказались сильнее по сумме двух матчей английского «Тоттенхема» и российского ЦСКА. Единственное поражение в плей-офф Кубка УЕФА они потерпели от московских армейцев.

Кстати, в групповом турнире Кубка УЕФА горняки в том сезоне не участвовали. На правах чемпиона Украины команда начинала путь в Лиге чемпионов, но заняла 3-е место, уступив в итоговой турнирной таблице Группы С испанской «Барселоне» и португальскому «Спортингу», но обойдя швейцарский «Базель». По регламенту соревнований две сильнейшие команды продолжали борьбу в Лиге чемпионов, третья – переходила в Кубок УЕФА, а четвертая – завершала борьбу в еврокубках.

Андрей Шевченко – обладатель «Золотого мяча» 2004 года

13 декабря 2004 года главная звезда украинского футбола за годы Независимости Андрей Шевченко получил «Золотой мяч» лучшего футболиста Европы. Игрок является одним из трех украинцев, когда-либо получавших этот трофей и единственным – начиная с 1991-го.

Любопытно, что именно в тот год Шевченко, выступавший в одном из сильнейших клубов мира итальянском «Милане», не выиграл международных трофеев. «Милан» стал чемпионом и обладателем Суперкубка Италии, но Лигу чемпионов он выиграл за год до этого, в 2003-м. А в сезоне 2003/04 подтвердить звание сильнейшего не смог. А на главном турнире для национальных сборных того года - Евро-2004 - сборная Украины не выступала вообще.

Украинцу отчасти повезло, так как главный клубный трофей года выиграл португальский клуб «Порту», а на Евро сенсационную победу одержала сборная Греции. Ни в одной из этих команд не было ярко выраженных лидеров, способных на равных тягаться со звездами мирового футбола. Это были классические примеры команды-звезды, где нет отдельных звезд.

В итоге, согласно результатам опроса учредителей награды из самого авторитетного в мире издания «Франс футбол», Шевченко набрал 175 баллов. Он заметно опередил португальца Деку, ставшего победителем Лиги чемпионов в составе «Порту» и перешедшего летом 2004-го в «Барселону» (139) и еще одного игрока «Барселоны» бразильца Роналдиньо (133). Из 40 голосов экспертов «Франс футбол», поданных за Шевченко (каждый респондент называл по 5 фамилий) 27 поставили украинца на 1-е место, по 5 – на второе и третье, 2 – на 4-е и еще один – на 5-е. Для сравнения, 40 респондентов поставили в свои списки только еще одного игрока - Роналдиньо. Но, на 1-е место его поставили только в 9 анкетах. 38 респондентов упомянули в анкетах Деку, а остальные игроки упоминались значительно меньшее количество раз. Лидер сборной Греции Теодорас Загоракис получил в сумме 44 балла от 20 экспертов (трое поставили его на 1-е место) – 5-е место в общей таблице. Кстати, в тот год у «Франс футбол» было всего 52 эксперта и, соответственно, 12 из них вообще ни разу не назвали фамилию Шевченко.

УНИАН