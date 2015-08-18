Рефери боя Усик - Мюллер назначен немец Баррабас

Обязанности рефери в ринге на поединке Александр Усик – Джонни Мюллер 29 августа будет исполнять опытный Инго Баррабас (Германия), сообщает пресс-служба промоутерской компании братьев Кличко К2.

Баррабасу довелось судить поединки в полутора десятках стран по всему миру - Германии, Швейцарии, Австрии, Польше, ЮАР, Франции, России, Великобритании, Бельгии, Италии, Венгрии, Сербии, Словении, Македонии, США, Намибии. Он обслуживал в ринге 174 боя и вдвое большее количество поединков обслужил в роли бокового судьи. Более четырех десятков противостояний, на которых он работал рефери, были титульными, включая бой за пояс чемпиона мира IBF в полусреднем весе между его тогдашним обладателем словенцем Яном Завецом и претендентом из Аргентины Родольфо Эсекилем Мартинесом, состоявшийся весной 2010-го года в Любляне.

Супервайзером поединка назначен вице-президент WBO в странах Европы Иштван Ковач (Венгрия), который в свое время был чемпионом мира в полулегком весе по версии этой организации, а в любителях обладателем золота Олимпиады 1996 года в Атланте.

Боковыми судьями поединка станут опытные профессионалы - Микки Вэнн (Великобритания), Юрий Копцев (Россия) и Жолтан Эньеди (Венгрия).

Как сообщал УНИАН, 29 августа Интерконтинентальный чемпион по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик проведет защиту титула в поединке с представителем Южной Африки Джонни Мюллером. Бой состоится в столичном Дворце спорта.