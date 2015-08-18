ФК "Днепр" объявил о подписании контракта с Эдмаром

Полузащитник сборной Украины Эдмар стал очередным новичком ФК «Днепр», сообщается на официальном сайте команды.

С игроком подписан контракт сроком на 1 год.

Футболист будет играть в новой команде под №8.

Эдмар родился 16 июня 1980 года в Бразилии. Выступал в командах: «Индепенденте» Бразилия (1999), «Паулиста» Бразилия (2000-01), «Интернасьонал» Бразилия (2001-02), «Таврия» Симферополь (2003-07), «Металлист» Харьков (2007-15)

В чемпионате Украины провед 306 матчей, забил 39 голов.

В свое время был натурализован и провел в составе сборной Украины 15 матчей (1 гол).

Ранее "Днепр" объявил о подписании контракта с бельгийцем бразильского происхождения Данило Соузой и нигерийцем Михелем Бабатунде.

Кроме того, вчера и сегодня "Днепр" официально объявил о расставании с двумя игроками - Никола Калинич отныне будет выступать в итальянской "Фиорентине", а Джаба Канкава во французском "Реймсе".