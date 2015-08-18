Восемь игроков футбольной сборной Украины (U-16) отравились перед поездкой на турнир в Литву

Всего в больницу попало восемь человек, шесть из них там пребывают до сих пор, но их здоровью ничего не угрожает, сообщает Tribuna.com.

«В ночь перед вылетом на турнир, четверо футболистов были госпитализированы. Пока обдумывали возможность довызвать новых ребят, начались проблемы у других. Плохо себя чувствовала вся команда. Возможно, нам удасться взамен этого испорченного сбора, поучаствовать в Мемориале Банникова, который состоится в начале сентября в Киеве», – отметил Головко.

По информации издания, игроки отравились в киевской гостинице, в которой проживали накануне отъезда. Вместо Украины на турнире выступит сборная Литвы U-16.

Отметим, что в этой гостинице проживала и сборная Украины U-18, которая должна была отправиться на турнир в Чехию, однако команда все-таки примет участие в соревнованиях.