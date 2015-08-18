Восемь украинских спортсменов примут участие в чемпионате Европы по современному пятиборью

Программа чемпионата Европы включает в себя соревнования в индивидуальном и командном первенстве, эстафетах и миксте, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Отметим, что для получения заветной путевки на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в индивидуальном первенстве спортсмен должен войти в Топ-8 лучших Старого Света.

Состав сборной Украины выглядит таким образом: мужчины - Андрей Федечко, Юрий Федечко, Дмитрий Кирпулянский, Владислав Мищенко, Денис Павлюк; женщины - Валерия Пермыкина, Анастасия Спас и Виктория Терещук.

Из-за травмы не сможет принять участие в европейском первенстве новоиспеченный чемпион мира и обладатель олимпийской лицензии в Рио-2016 Павел Тимощенко. На тренировочном сборе лидер сборной Украины упал с лошади и сломал ногу. Он уже перенес операцию и сейчас находится на реабилитации.

Чемпионат Европы по современному пятиборью пройдет с 18 по 23 августа.