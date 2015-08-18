Свитолина вышла во второй раунд теннисного турнира в Цинциннати, Стаховский - выбыл из борьбы

В матче первого раунда харьковчанка, посеянная под 14-м номером, за 2 часа 5 минут обыграла американскую теннисистку Элисон Риск, сообщает Теннисный портал Украины.

Матч завершился со счетом 6-2, 4-6, 6-0.

Следующая соперница Свитолиной определится в матче между другой представительницей Украины - Катериной Бондаренко и Эжени Бушар из Канады.

В свою очередь, киевлянин Сергей Стаховский не смог преодолеть стартовый барьер на турнире ATP Masters в Цинциннати.

В матче первого раунда украинец проиграл австралийскому теннисисту Бернарду Томичу: 4-6 3-6.

Именно с Томичем теперь предстоит сыграть во втором круге другому украинскому теннисисту - Александру Долгополову.

Объединенный турнир мужской Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации WESTERN & SOUTHERN OPEN в Цинциннати проходит с 15 по 23 августа.