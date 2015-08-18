Кличко-старший и Шевченко поддержат Бубку на выборах президента Международной федерации легкой атлетики

Кличко и Шевченко приняли участие в презентации нового турнира по прыжкам с шестом, и заявили о поддержке президента Национального олимпийского комитета Украины на выборах в международную федерацию, сообщает сайт Официального фан-клуба братьев Кличко.

В частности, Виталий Кличко заявил: «Как вице-президент Национального Олимпийского комитета Украины я поддерживаю президента НОК Сергея Бубку на выборах президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Бубка — всемирно известный спортсмен и успешный менеджер. И то, что он вошел в состав фаворитов на президентство в ассоциации, свидетельствует об авторитете и большом потенциале Сергея. Я надеюсь, он победит в честной борьбе. Как и другой украинец в поединке с британцем через два месяца», — добавил Кличко-старший, имея в виду своего брата Владимира, который в октябре будет защищать свои чемпионские титулы в поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

Кроме легенд украинского спорта о поддержке кандидатуры Бубки заявил и рекордсмен мира по прыжкам с шестом француз Рено Лавиллени.

Выборы президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) состоятся 19-20 августа в Пекине. На этот пост претендуют президент НОК Украины Сергей Бубка и британец Себастьян Коэ. Оба кандидата на данный момент также являются вице-президентами IAAF. Бубка или Коэ сменят на посту сенегальца Ламине Диака, который руководит IAAF с 1999 года.