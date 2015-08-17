ФИФА проведет расследование появления компромата на Платини

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование появления компрометирующей статьи о главе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), кандидата в президенты ФИФА Мишеле Платини, сообщили ТАСС в пресс-служба федерации.

"Генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке получил письмо по указанной теме. В своем ответе УЕФА генеральный секретарь организации сообщил, что ФИФА начала расследование дела", - сообщили в пресс-службе.

Ранее немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что документ, озаглавленный "Платини - скелет в шкафу", был распространен из штаб-квартиры ФИФА в Цюрихе. В нем ставится под сомнение пригодность Платини для должности президента ФИФА. Досье было разослано газетам с просьбой о публикации, но без указания автора. Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино написал своему коллеге в ФИФА Жерому Вальке письмо с просьбой провести расследование обстоятельств появления и распределения данного досье.

Мишель Платини объявил о решении участвовать в выборах президента ФИФА 29 июля. Ранее в европейских СМИ сообщалось, что француз заручился поддержкой четырех из шести мировых конфедераций футбола. Платини может совмещать посты, чему не противоречат уставы ФИФА и УЕФА.

В конце мая глава ФИФА Йозеф Блаттер, переизбранный на очередной срок, объявил об отставке на фоне крупного коррупционного скандала. Внеочередные выборы президента ФИФА пройдут 26 февраля 2016 года, до этого времени Блаттер будет исполнять обязанности главы организации. По регламенту организации, кандидаты на участие в выборах главы ФИФА должны подать свои заявки до 26 октября.

Ранее о своем желании баллотироваться пост президента ФИФА заявляли бывший французский футболист Давид Жинола, известный в прошлом нападающий сборной Аргентины Диего Марадона, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн, бразилец Зико и глава Футбольной ассоциации Либерии Муса Билити.

17 августа бывший вице-президент ФИФА южнокореец Чон Монджун официально представил свою кандидатуру на выборах главы ФИФА.