Киевлянин Крат выиграл Кубок Украины по велотриалу
В Киеве состоялся 4-й финальный этап Кубка Украины по велотриалу (трюки и прыжки на велосипедах), по итогам которого победителем соревнований стал киевлянин Владислав Крат.
Победителем киевского этапа стал Владислав Черныш, которому удалось опередить всего на несколько очков Владислава Крата, однако, по итогам всех четырех этапов обладателем Кубка Украины стал Крат, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Украины.
Спортсмены показывали свое мастерство на природных камнях Большой окружной дороги Киева. Нужно было пройти 4 участка с наименьшим количеством ошибок (постоянно находясь на велосипеде, не касаясь земли) и вложиться в 2 минуты. В Украине этот вид спорта делает первые шаги. Тем не менее, организаторы уже отмечают уровень мастерства украинских спортсменов.
Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко перед стартом соревнований отметил: «Пока в Украине велотриал не так развит и популярен, как в Европе. Но уверен, что при грамотной поддержке и проведении таких плановых соревнований, у этого вида спорта в нашей стране перспективное будущее. Тем более успехи у нас уже есть: спортсмены Владислав Черныш и Владислав Крат принимали недавно участие на этапе Кубка мира в Австрии и выступили там вполне достойно. А еще аргументом в пользу быстрорастущей популярности «велоальпинизма» есть то, что это очень зрелищный вид спорта. Прыжки по камням, бревнам, трюки на велосипедах — зрителю есть на что посмотреть».
В свою очередь, обладатель Кубка и чемпион Украины Владислав Крат отметил: «Трасса для финала мне очень понравилась, так как это природные камни. Доски, бревна, балки — это всё тоже хорошо, но они не сравнятся с тем, что сделано самой природой. Хотя, конечно, если сравнивать с этапами Кубка мира, то наша трасса чуть попроще, всё-таки уровень участников несколько ниже. Но мы только начинаем. Еще буквально год назад велотриала в Украине вообще не было. А сейчас общими усилиями, благодаря работе моего отца Александра, поддержке Федерации велоспорта Украины и помощи неравнодушных людей мы уже кое-чего достигли. Будем работать».
Велотриал — дисциплина маунтинбайка, заключающаяся в преодолении препятствий на велосипеде. Препятствия могут быть самыми разными, естественными или искусственными: парапеты, камни, бревна, доски и т. д. Главной целью является преодоление серии препятствий, не опираясь ногами, руками и другими частями тела. На сегодняшний день велотриал — довольно известный вид экстремального спорта. Проводятся крупные мировые соревнования. Сейчас основные центры триала — Франция, Испания, Англия, Бельгия, Швейцария, Германия и некоторые другие страны Европы. В последнее время триал становится все популярнее, уровень спортсменов растет всё быстрее и ставятся немыслимые рекорды: прыжок с места через планку на высоте 142 см и многие другие.