Соперник сборной Украины обнародовал состав на Евробаскет-2015

Главный тренер сборной Бельгии по баскетболу Эдди Кастеелс определился с составом команды на чемпионат Европы, сообщает belgianlions.com.

В списке команды, насчитывающем 12 игроков, значатся:

защитники - Сэм Ван Россом (Валенсия, Испания), Джонатан Табу (Милан, Италия), Лайонель Боско (Монс), Квентин Серрон ( Оостенде).

форварды - Максим ДеЗееув (Нимбурк, Чехия), Аксель Эрвель (Бильбао, Испания), Вен Мукубу, (Шарлеруа), Жан Салуму (Оостенде), Жан-Марк Мвема (Антверп), Мэтт Лойески (Олимпиакос)

центровые - Кевин Тумба (Леувен), Пьер-Антуан Жийе (Оостенде).

Матч между сборными Украины и Бельгии в рамках Евробаскета-2015 состоится 10 сентября. Это будет заключительный поединок группового этапа соревнований.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2015 пройдет с 5 по 20 сентября.