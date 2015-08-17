Английский "Эвертон" заинтересован в приобретении у "Динамо" Ярмоленко

Английский футбольный клуб "Эвертон" из Ливерпуля сделает официальное предложение киевскому "Динамо" по покупке Андрея Ярмоленко, сообщает издание Liverpool echo.

Главный тренер ливерпульской команды Роберто Мартинес до сих пор находится под большим впечатлением от игры лидера "Динамо" в матче Лиги Европы весной ныешнего года, когда "Динамо" разгромило "Эвертон" со счетом 5:2.

Тренер отмечает хорошую физическую готовность игрока, которая ему пригодится в атлетичном футболе английской Премьер-лиги.

Сумма, которую готов выложить "Эвертон" за игрока киевского "Динамо" и сборной Украины, менеджементом английского клуба не разглашается.

Ранее киевское "Динамо" отказало в покупке Ярмоленко другому английскому клубу "Сток Сити", который после продолжительных и безрезультатных переговоров с украинских клубом приобрел на позицию атакующего полузащитника швейцарца Джердана Шакири.