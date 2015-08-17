Долгополов и Бондаренко вышли в основную сетку теннисного турнира в Цинциннати

Оба представителя Украины успешно преодолели квалификационный раунд соревнований, сообщает Теннисный портал Украины.

В финале отборочного турнира соревновании серии АТР Masters 1000 Долгополов, посеянный под 9 номером, в трех партиях переиграл колумбийского теннисиста Сантьяго Хиральдо(6): 6-3 3-6 6-4.

Любопытно, что в основной сетке киевлянин получил место японца Кеи Нисикори и стартует со второго раунда соревнований. В этом раунде может состояться украинское дерби, так как Долгополов встретится с победителем пары Сергей Стаховский - Бернанрд Томич (Австралия).

В свою очередь, Катерина Бондаренко пробилась в основную сетку турнира WTA Premier 5. В финале квалификации киевлянка уверенно обыграла Яну Чепелову из Словакии: 6-3 6-0.

Бондаренко в первом круге основного турнира встретится c Эжени Бушар из Канады, а во втором круге, как и в мужском турнире, может состояться украинское дерби. Победитель пары Бушар - Бондаренко встретится с победителем пары Элина Свитолина - Элисон Риске (США).

Объединенный турнир мужской Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации WESTERN & SOUTHERN OPEN в Цинциннати проходит до 23 августа.