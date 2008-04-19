Результаты 35 тура английской Премьер-лиги

В Англии в рамках 35 тура Премьер-лиги было сыграно 6 матчей. Примечательной представляется ничья в Блэкберне, где лидеру чемпионата МЮ лишь на последних минутах удалось избежать поражения от "бродяг". У Челси, похоже, появилась надежда :).

Англия. Премьер-лига

35 тур

Арсенал - Рэдинг 2:0 (Адебайор 30, Силва 38)

Блэкберн - Манчестер Юнайтед 1:1 (Санта Крус 21 – Тевес 88)

Фулхэм - Ливерпуль 0:2 (Пеннант 16, Крауч 69)

Уиган - Тоттенхэм 1:1 (Хески 12 - Бербатов 6 )

Вест Хэм - Дерби 2:1 (Замора 20, Коул 77 – Мирс 65)

Мидлсбро - Болтон 0:1 (Маккан 61)

Тройка лидеров чемпионата за три круга до финиша: МЮ - 81 очко, Челси - 78 и Арсенал - 74.