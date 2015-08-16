Чемпионат Украины, 5-й тур, "Черноморец" - "Заря": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе проходит заключительный матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Черноморец" на своем поле принимает луганскую "Зарю".

В этом матче встречаются аутсайдер турнирной таблицы "Черноморец" (14-е место) и идущая в 5-ке сильнейших команд луганская "Заря".

"Черноморец" в предыдущих четырех матчах лишь однажды сумел свести поединок вничью, проиграв трижды. Более того, к сегодняшнему дню команда осталась единоличным аутсайдером. Если после 4-х туров сразу у трех команд было в таблице по 1 баллу, то накануне свою победу одержал "Олимпик" (4 очка), а запорожский "Металлург" сыграл вничью (2).

Таким образом, сегодня одесситам крайне необходимы очки.

В свою очередь, "Заря" уверенно стартовала в новом сезоне, набрав 7 очков в 4 матчах (2 победы, ничья и поражение), кроме того, дважды уверенно обыграв в Лиге Европы бельгийский "Шарлеруа".

На котировках букмекерских контор в этом матче явным фаворитом считается "Заря", на победу которой ставки принимаются с коэффициентом 1,85 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 3,25 к 1, а на победу "Черноморца" - 4,15 к 1.

Матч "Черноморец" - "Заря" начнется в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет канал "2+2".