"Динамо" обыграло "Карпаты" в матче чемпионата Украины

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Динамо" принимало львовские "Карпаты" и выиграло со счетом 3:0.

Судьба матча была решена еще в середине первого тайма.

Киевляне имели заметное преимущество на протяжении всего матча, но в первом тайме лишь однажды поразили ворота соперника. На 22-й минуте счет открыл Мигель Велозу. Португалец высполнил блестящий удар со штрафного, и мяч влетел в девятку ворот соперника.

Во втором тайме киевляне увеличили активность у ворот соперника и на 53-й минуте забили второй гол. Андрей Ярмоленко перехватил мяч в центрльной зоне, вошел в штрафную, обыграл защитника и пробил точно в дальний угол без шансов для вратаря львовян Романа Мысака.

Наконец, на 72-й минуте Жуниор Мораес довлел преимущество киевлян до крупного. Ярмоленко набросил мяч на линию вратарской, и там Мораес в падении головой переправил мяч в сетку - 3:0.

Ранее сегодня запорожский "Металлург" сыграл вничью с полтавской "Ворсклой" - 1:1, а донецкий "Олимпик" обыграл "Александрию" - 1:0.

Таким образом, "Динамо" одержало 5-ю победу подряд в 5-м матче - 15 очков. Киевляне увеличили отрыв от идущего на 2-м месте донецкого "Шахтера" - 10. На 3-м месте по-прежнему "Карпаты" - 9, на 4-м - "Днепр" - 8.

5-й тур чемпионата Украины завершится в воскресенье, 16 августа, матчами "Сталь" - "Волынь", "Металлист" - "Говерла" и "Черноморец" - "Заря".