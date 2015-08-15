Чемпионат Украины, 5-й тур, "Динамо" - "Карпаты"

Сегодня в Киеве проходит матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Динамо" принимает на своем поле львовские "Карпаты".

В этой игре сошлись команды, которые на данный момент занимают 1-е и 3-е места в турнирной таблице.

Если четыре победы кряду на старте первенства динамовцев являются вполне закономерными (12 очков), то успех "Карпат" - 3 победы при 1 поражении - является достаточно неожиданнным. Правда, команда Игоря Йовичевича еще не встречалась в нынешнем сезоне с отечественными грандами. Игра с "Динамо" станет первым серьезым экзаменом для львовян.

Статистика прошлых лет в очных играх команд в Киеве показывает полное преимущество "Динамо" - 15 побед при 5 ничьих и 1 поражении. Разница забитых и пропущенных голов – 42:10.

Правда в матче прошлого сезона на поле "Динамо" была зафиксирована ничья - 0:0.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры считается "Динамо", на победу которого можно поставить с коэффициентом 1,20 к 1. В то же время, ставки на ничью принимаются из расчета 5,62 к 1, а на победу "Карпат" - 12,54 к 1.

Матч "Динамо" - "Карпаты" начнется в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет канал "2+2".