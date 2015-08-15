Капитан "Днепра" Ротань о матче с "Шахтером": Сыграли грамотно и правильно

После окончания матча покидавший одним из последних раздевалку команды ее капитан Руслан Ротань ответил на вопросы телеканала «2+2».

В частности, Ротань отметил: "В предыдущих матчах мы первыми пропускали, а потом не получалось достичь нужного результата. Сегодня делали все возможное, чтобы не пропустить, и нам это удалось. Сыграли грамотно и правильно".

Оценивая действия Данило, капитан отметил: "Думаю, сыграл вполне хорошо и однозначно помог команде".

Отвечая на вопрос о нейтрализации лидеров "Шахтера" - Алекса Тейшейры, Срны и Тайсона, он сослался на просьбу главного тренера: "Мирон Богданович перед матчем говорил, что нейтрализация того же Тейшейры задача номер один. У нас получилось не дать ему развернуться".

Как сообщал УНИАН, накануне "Днепр" обыграл "Шахтер" в центральном матче тура Премьер-лиги со счетом 2:0.