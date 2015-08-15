Маркевич о матче "Шахтер" - "Днепр": "Костяк команды проявил себя с наилучшей стороны"

Наставник днепропетровского "Днепра" Мирон Маркевич после матча с донецким "Шахтером" отметил грамотную игру своей команды в противостоянии с одним из лидеров, сообщает пресс-слжба "Днепра".

В частности, Маркевич отметил: "Костяк проявил себя с наилучшей стороны. Сыграли грамотно в обороне. Мы хорошо разобрали игру «Шахтера» — игроков я хорошо знаю, и самое главное было не дать им разбежаться и ловить их на контратаках. В принципе, нам это удалось".

Говоря о проблеме нейтрализации Тейшейры, тренер отметил: "Алекса мы разменяли с Федорчуком. Он сейчас основная фигура в «Шахтере», поэтому мы пошли на такой шаг. Обычно мы так не играем, но сегодня я попросил Федорчука просто сыграть персонально. Все понимали: если хотим бороться за высокие места, не должны сегодня проигрывать. «Динамо» проиграли, у «Ворсклы» и в Ужгороде не выиграли — много очков уже потеряли. Сегодня я благодарен футболистам, что до них достучался".

Рассуждая об игровой аритмиии в исполнении "Днепра", тренер отметил: "Мы это готовили на тренировках. Четко понимали, что «Шахтеру» нельзя давать играть свободно. Сознательно выбрали такую тактику, и она принесла успех. В принципе, было все сделано правильно. Вообще, мы второй тайм играем лучше. Так было во всех матчах. Есть, над чем работать".

Как сообщал УНИАН, накануне "Днепр" обыграл "Шахтер" в центральном матче тура Премьер-лиги со счетом 2:0.