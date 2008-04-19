Блохин заработал очко в матче против Динамо

В субботу в рамках 6-го тура чемпионата России встречались ФК Москва и Динамо. Игра в первом тайме проходила при определенном преимуществе бело-голубых, которые упустили несколько шансов для взятия ворот. Тем не менее, незадолго до перерыва им удалось открыть счет - точным ударом с дальней дистанции отметился Александр Кержаков, забивший свой первый гол в текущем первенстве.

Сразу после перерыва "горожанам" удалось отыграться. После навеса со штрафного вратарь Антон Шунин не сумел зафиксировать мяч, и подоспевший Александр Епуряну отправил мяч в сетку. Москва попыталась развить успех, выпустив на поле двух свежих игроков атаки, но счет до конца встречи не изменился.

Чемпионат России. Премьер-Лига. 6-й тур

Москва - Динамо 1:1

Голы: Епуряну 50 - Кержаков 43

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