Бразилия начала расследовать случаи коррупции вокруг ЧМ-2014

Следствие считает, что строительная компания Odebrecht завышала цены при строительстве стадиона Arena Pernambuco, расположенного в Ресифе, передает Би-би-си. Контракты превысили рыночную стоимость работ на $12 млн.

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В рамках расследования полиция Бразилии провела рейды в Ресифе и других бразильских городах.

Президент компании Марсело Одебрехт был арестован еще в прошлом месяце по делу о государственной нефтяной компании Petrobras. Ему предъявлено обвинение в коррупции и отмывании денег.