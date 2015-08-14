Бразилия начала расследовать случаи коррупции вокруг ЧМ-2014
21:22, 14 августа 2015Спорт
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Власти Бразилии начали расследование в связи с возможными случаями коррупции и злоупотреблений при строительстве стадиона для Чемпионата мира (ЧМ) по футболу в 2014 году.
REUTERS
Следствие считает, что строительная компания Odebrecht завышала цены при строительстве стадиона Arena Pernambuco, расположенного в Ресифе, передает Би-би-си. Контракты превысили рыночную стоимость работ на $12 млн.
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В рамках расследования полиция Бразилии провела рейды в Ресифе и других бразильских городах.
Президент компании Марсело Одебрехт был арестован еще в прошлом месяце по делу о государственной нефтяной компании Petrobras. Ему предъявлено обвинение в коррупции и отмывании денег.
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