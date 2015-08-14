"Днепр" выиграл у "Шахтера" в центральном матче тура чемпионата Украины

В Одессе завершился центральный матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" на правах номинальных хозяев принимал днепропетровский "Днепр" и проиграл со счетом 0:2.

Судьба матча была решена в концовке второго тайма.

На протяжении всего матча горняки старались действовать первым темпом и имели небольшое преимущество. Со временем преимущество горняков только увеличивалось.

Переломным в этом матче стал эпизод на 84-й минуте, когда в контратаке "Днепра" после передачи Романа Безуса из глубины поля Матеус ворвался в штрафную, обыграл Ивана Ордеца и пробил в дальний угол ворот - 1:0.

Горянки пытались отыграть, но все чего они добились - удаление за недисциплинированное поведение Шевчука.

А в добавленное арбитром время игры, на 94-й минуте, второй гол "Днепра" забил Евгений Селезнев.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, на счету "Днепра" теперь 8 очков, а у "Шахтера" осталось 10 баллов. Горняки потерпели первое поражение в новом сезоне.

5-й тур чемпионата Украины продлится матчами в субботу-воскресенье.