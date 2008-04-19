Результаты 26 тура Чемпионата Украины по футболу

День выдался результативным

Сегодня состоялись четыре матча 26 тура Чемпионата Украины по футболу. День выдался результативным: в Донецке и Харькове хозяева поля победили с крупным счетом. Металлист - Карпаты 4:0 (Эдмар 12, Джексон 25, Лащенков 57, Слюсар 81) Шахтер - Металлург З 4:0 (Адриано 35, Жадсон 44, Гладкий 48, Фернандиньо 85) Ворскла - Кривбасс 2:1 (Маркоски 12, Цурри 90 пен. - Бюлюкбаши 64 пен.) Заря - Металлург Д 1:1 (Нвоха 56 - Ткаченко 32)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter