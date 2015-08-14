Чемпионат Украины, 5-й тур, "Шахтер" - "Днепр" - 0:2: онлайн-трансляция

В очной дуэли сойдутся серебряный и бронзовый призеры минувшего сезона 2014/15.

"Шахтер" проводит нынешний матч в Одессе на фоне скандала, разгоревшегося после игры прошлого сезона. Тогда, проводившие все домашние матчи во Львове дончане, именно в игре с "Днепром" ощутили невероятный пресс болельщиков, явно поддерживавших команду Мирона Маркевича. Учитывая же тот факт, что в Одессе публика абсолютна нейтральна и к "Днепру", и к его наставнику со львовскими корнями, руководство донецкого клуба сочло именно эту арену наиболее оптимальным вариантом для проведения матча. К тому же, недавно построенный современный и отвечающий всем международным требованиям футбольный стадион в Одессе как нельзя лучше подходит для проведения центральной игры тура.

В прошлом туре соперники понесли досадные очковые потери. При этом, "Шахтер" впервые потерял очки в новом сезоне и отпустил основного конкурента - киевское "Динамо" - на 2 очка вперед. Дончане сыграли вничью с "Ворсклой" в Полтаве, упустив победу в добавленное арбитром время. На 93-й минуте Александр Ковпак забил гол и принес "Ворскле" ничью и 1 очко в турнирной таблице - 2:2.

Таким образом, у горняков 10 очков в таблице (3 победы и 1 ничья), а у "Динамо" - стопроцентный результат - 4 победы, 12 баллов.

В свою очередь, днепропетровский "Днепр" неудачно начал сезон, уже дважды сыграв вничью (с "Говерлой" и "Ворсклой") и однажды проиграв (киевскому "Динамо"). В предыдущем туре "Днепр" проиграл "Динамо" - 1:2. Всего же, из предыдущих четырех матчей, днепропетровцы выиграли только один - на своем поле одолев одесский "Черноморец". Та победа далась хозяевам "Днепр-Арены" в Днепропетровске крайне нелегко. По ходу матча хозяева проигрывали со счетом 0:2, но сумели забить четыре гола подряд в течении второго тайма.

На данный момент у "Днепра" 5 очков и 7-е место в турнирной таблице.

На котировках букмекерских контор в нынешнем матче фаворитом считается "Шахтер", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,43 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 4,32 к 1, а на победу "Днепра" - 6,25 к 1.

Игра "Шахтер" - "Днепр" начнется в Одессе в 19.00. ТВ-трансляцию игры проведет канал "Футбол-1".

Добрый вечер!

Мы начинаем!

Стали известны стартовые составы команд:

Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 18. Ордец, 44. Ракицкий, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 11. Марлос, 29. Тейшейра, 8. Фред, 28. Тайсон, 21. Гладкий

Запасные: 32. Каниболоцкий А., 17. Малышев, 14. Кобин, 5. Кучер, 10. Бернард, 74. Коваленко Вик., 19. Феррейра

Днепр: 71. Бойко, 12. Лео Матос, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 30. Папа Гуйе, 6. Данило, 24. Лучкевич, 25. Федорчук, 29. Ротань, 99. Матеус, 11. Селезнев

Запасные: 77. Шелихов, 14. Чеберячко, 17. Баланюк, 19. Безус, 20. Бруно Гама, 79. Бабатунде

Для обеих команд эта игра крайне важна... А значит, сегодня мы увидим на поле настоящую битву. Битву грандов украинского футбола.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Горняки развели мяч с центра поля и сразу же попытались провести атаку. Ракицкий подалавал на Гладкого, но тот не сумел овладеть мячом в борьбе с защитниками.

2. Матос очень грубо сыграл против Срны в цуентре поля. Пгка обошлось без карточки - устное предупреждение от судьи.

3. Еще одна попытка атки горняков - Гладкий оказался в оффсайде после паса Срны.

4. Первая атака "Днепра". Селезнев прошел по флангу и отдал пас на Федецкого. Тот навесил в штрафную, где мячом овладел Пятов.

5. Марлос бьет с линии штрафной - Бойко без труда ловит мяч.

6. Пауза в игре - Матос получил травму в столкновении с Марлосом.

7. Шевчук прострелил вдоль линии штрафной - Папа Гуйе выбил мяч подальше от ворот.

8. "Шахтер" владеет мячом в центре поля.

9. Федецкий очень опасно подавал в штрафную - Матеус не смог опередить защитников в борьбе за мяч.

10. Матеус подавал с фланга - прямо в защитника горняков.

11. Предупреждение получает Федорчук - срыв атаки.

12. Достаточно медленно команды действуют в начале первого тайма...

13. Предупреждениет получает Шевчук - срыв атаки.

14. Многоходовка "Шахтера" завершается ошибкой Срны - мяч уходит за пределы поля.

16. Матос опасно простреливал в штрафную горняков - мяч пролетел над штрафной, никого не задев.

17. Федецуий сфолил на Степаненко в центре поля.

18. В ответной атаку простреливает Шевчук - Гуйе выбивает мяч на угловой.

19. Марлос неудачно подал штрафной - защитники "Днепра" отбились.

20. Селезнев красиво отобрал мяч у Ракицкого на фланге и начал атаку своей команды. Игрко "Шахтера" недоволен, считает что был фол со стороны соперника.

21.Марлос зарабатывает штрафной в борьбе с Матосом.

22. Гладкий замыкал подачу со штрафного, но удар л слабо, прямо во вратаря Бойко.

23. Данило наносит опаснейший ударо по воротам горняков - Мяч рикошетом уходит на угловой.

24. Предупреждение получает Дуглас - грубый фол на Тайсоне.

25. Атака "Шахтера" завершается столконовением Тейшейры и Федорчука.

26. Ни одного острого момента не создали соперники за первые 26 минут игры...

27. Федецкий опасно навешивла с угла поля - горняки вновь выбили мяч головой.

28. В ответной атаке горняков Матос оказался расторопнее Марлоса в верховой дуэли.

29. ГЛАДКИЙ!!!!! Упускает стопроцентный шанс поразить ворота соперника после паса Шевчука с фланга... Первый момент в игре.

30. В ответной атаке Матеус не смог добежать до мяча уступив в дуэли на скорость вратарю "Шахтера".

31. Матеус упускает еще один момент. Ордец умело заблокировал игрока "Днепра" возле своих ворот.

32. Срна выдал неточный пас на Гладкого. Сорвал капитан поетнциально опасную атаку горняков.

33. Тайсон пробивал со штрафного - попал в "стенку".

34. Очень опасный ответ у "Днепра" получился - Данило бил с убойной позиции, но попал во вратаря.

35. Данило опасно нарушил правила против Срны - судья ограничивается устным предупреждением.

36. Не могут горняки довести атаку до конца - соперник очень плотно играет в обороне.

37. Комбинация Тейшейра - Гладкий - Тайсон ничем не заканчивается. Мяч оказывается у игроков "Днепра".

38. Пауза в игре - Шевчук получил травму в столкновении с Лучкевичем.

39. Игроки использую паузу для питья. В Одессе очень жарко...

40. Теперь Лучкевич сфолил на Тейшейре - в центре поля.

41. Гладкий наносил опаснейший удар после навеса Срны - мимо ворот.

42. Еще одна пауза в игре - Фред получил травму.

43. Федецкий в очередной раз прострелил с фланга - точно в руки Пятову.

44. ТЕЙШЕЙРА!!! Упускает супермомент, дважды выходя на ударную позицию и, в итоге, ударив прямо в Бойко.

45. Судья добавил 3 минуты к основному времени первого тайма.

46. Многоходовая комбинация с участием Лучкевича, Ротаня, Федецкого и Федорчука ничего не принесла Днепру.

ПЕРЕРЫВ

Крайне невыразительным получился первый тайм. Игра совсем не тянет на статус центральной в туре... Обе команды действуют очень медленно. Причем, не осторожно, с оглядкой на собственные тылы, а именно медленно. Возможно, виной тому жаркая погода в Одессе, но жара в Украине стоит уже не первый день, а лидерам команд, выходцам из Бразилии, совсем не привыкать к такой погоде.

Для успеха в игре после перерыва командам необходимо резко взвинтить темп. У кого это получится первым, тот и сможет захватить инициативу в матче и претендовать на победу...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

46. "Днепр" развел мяч с центра поля и Лео Матос тут же столкнулся в центре поля с Фредом. Пауза в игре.

47. Матеус навешивал с фланга - прямо в руки Пятову.

48. Федорчук выбил мяч на угловой после опасного выхода на ударную позицию Тайсона.

49. Угловой пытался замкнуть ударом головой Ракицкий - мимо ворот.

50. Срна упустил мяч за лицевую линию, хотя мог сделать результативный пас на Гладкого.

51. ГЛАДКИЙ!!!! Упускает стопроцентный шанс пробив прямо в руки Бойко...

52. Ротань подал угловой, Матеус ударил с линии штрафной - мяч попал в защитника "Шахтера". Судья не заметил игры рукой.

53. Болельщики на арене "Черноморец" в подавляющем большинстве поддерживают "Шахтер".

54. В отвтеной атаке горняков Фред бьет по центру - прямо в руки Бойко.

55. Игра идет на встречных курсах. Очередная атака "Днепра" - Ротань подал угловой, мяч прилетел прямо в руки Пятову.

56. ДАНИЛО!!!!! Не использует шикарный момент после паса партнера по команде. Вратарь переводит мяч на угловой.

57. Теперь Гладкий урускает свой шанс - бьет прямо во вратаря Бойко.

58. Предупреждение получает Ракицкий - фол на Селезневе.

59. Лучкевич получает предупреждение - фол на Тейшейре.

60. Матеус нарушил правила на Марлосе - опасный штрафной для горняков.

61. Розыгрыш штрафного не удалася горнякам, а в ответной атаке начудил Лучкевич, воткнувшийся в защитников горняков после паса и выхода на ударную позицию.

62. МАТЕУС!!!! Бьет мимо ворот с 11 метров после отличного паса Селезнева. Супермоментище...

63. А теперь супермомент у горняков - Тейшейра обыграл Бойко и отдавал пас в центр штрафной, но там защитники "Днепра" были на высоте.

64. Замена у "Днепра" - Бабатунде вместо Лучкевича. Дебют нигерийца в составе "Днепра".

65. Очередной прострел Матеуса в центр штрафной - Ордец выбил мяч на угловой.

66. Розыгырш углового не удался днепропетровцам - мяч в руках Пятова.

67. Замена у "Шахтера" - Коваленко вместо Тайсона.

68. Матеус бьет по воротам с линии штрафной и попадает в Ордеца. Еще один угловой для "Днепра".

69. Подачу углового нейтрализовал отличной игрой головой Дарио Срна.

70. Селезнев выходит один на один с вратарем, но защитники в последний момент успевают выбить мяч...

71. Замена у "Днепра" - Безус выходит вместо Данило.

72. Ракицкий подавал с угла, Гладкий замыкал прострел головой, но мяч попал в защитника...

73. Предупреждение получает Срна - грубое нарушение на Селезневе.

74. Ротань выполнил штрафной - мяч в руках Пятова.

75. Предупреждение получает Степаненко - грубая игра.

76. Шевчук бьет в защитника из выгоднейшей позиции - угловой для горняков.

77. Двойная замена у "Шахтера" - Феррейра вместо Гладкого, Бернар вместо Марлоса.

78. Бернар сделал шикарный пас через полполя на Коваленко - защитники "Днепра" оказались более расторопными в этом моменте.

79. Вторую волну атаки горняков пытался завершить ударом Ракицкий - мимо.

80. Горняки контролируюит мяч в центрет поля. Ищут пути к воротам днепропетровцев.

81. Замена у "Днепра" - Бруно Гама вместо Бабатунде.

82. Срна делает неточный навес с фланга.

84. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! МАТЕУССССССС!!!!!! 0:1!!!!!!!

85. Отличный пас выдал на Матеуса из глубины поля Безус, а остельное - дело техники. Точный удар в дальний угол безупречен в исполнении Матеуса.

86. Коваленко и Степаненко спешат и не могут как следует разыграть мяч.

87. Срна и Матеус столкнулись в углу поля. Рефери рассценил эпизод в пользу горняков.

88. Федецкий нарушил правила на Шевчуке - очень опасный штрафной для горняков.

89. Пауза в игре - в игровом эпизоде травму получил Безус.

90. Удар Срны со штрафного - выше ворот.

Судья добавил к основному времени игры 6 минут.

90+2. Шевчук пытался обострить ситуацию в штрафной соперника, но лишь грубо столкнулся с Федецким.

90+3. Удаление Шевчука - грубая игра против Федецкого в неигровом эпизоде.

90+4. ГООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!! СЕЛЕЗНЕВВВВВВВВВВ!!!!! 0:2

90+5. Многоходовка горняков, начатя еще на своей половине поля, оказалась удачной благодаря тому, что соперник большими силами пошел в атаку. Прекрасный удар Селезнева низом в дальний угол.

90+6. РОТАНЬ!!!! Шикраный удар, но мяч проходит чуть выше ворот. Могло бы быть 0:3...

Матч окончен!

"Днепр" выиграл у "Шахтера"!

Спасибо за внимание!