Цуренко вышла в четвертьфинал престижнейшего теннисного турнира в Торонто

В матче третьего раунда киевлянка за 1 час 47 минут обыграла немецкую теннисистку Карину Виттхёфт: 6-3 6-4, сообщает Теннисный портал Украины.

На счету украинки 2 эйса и 4 двойные ошибки.

Это - второй в карьере четвертьфинал Цуренко на турнире категории WTA Premier 5 и выше.

В марте нынешнего года Цуренко дошла до четвертьфинала турнира WTA premier Mandatory в Индиан-Уэллс.

За выход в полуфинал украинка поспорит с победительницей встречи (15) Сара Эррани (Италия) - Виктория Азаренко (Беларусь).

Кроме того, в любом случае, в понедельник Цуренко обновит свой личный рекорд в рейтинге WTA.