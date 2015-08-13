Цуренко вышла в четвертьфинал престижнейшего теннисного турнира в Торонто
23:02, 13 августа 2015Спорт
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Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в четвертьфинал престижнейшего турнира WTA Premier 5 с призовым фондом $2,678 млн. Rogers Cup в Торонто (Канада).
Леся Цуренко во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал столь престижного турнира / xsport.ua
В матче третьего раунда киевлянка за 1 час 47 минут обыграла немецкую теннисистку Карину Виттхёфт: 6-3 6-4, сообщает Теннисный портал Украины.
На счету украинки 2 эйса и 4 двойные ошибки.
Это - второй в карьере четвертьфинал Цуренко на турнире категории WTA Premier 5 и выше.
В марте нынешнего года Цуренко дошла до четвертьфинала турнира WTA premier Mandatory в Индиан-Уэллс.
За выход в полуфинал украинка поспорит с победительницей встречи (15) Сара Эррани (Италия) - Виктория Азаренко (Беларусь).
Кроме того, в любом случае, в понедельник Цуренко обновит свой личный рекорд в рейтинге WTA.
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