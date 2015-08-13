Футбольным клубам из зоны АТО могут разрешить проводить домашние матчи по всей Украине

Сегодня в Федерации футбола Украины состоялось совещание, на котором обсудили возможность изменений в регламент Премьер-лиги, сообщает Футбол 24.

Речь идет о пунктах 1, 2 статьи 10 регламента УПЛ, в которых говорится о том, что клубы должны выступать в населенных пунктах по месту государственной регистрации, а также о том, что команды должны играть лишь на стадионах, заявленных ими во время аттестации на данный сезон. В самое ближайшее время изменения в регламент планируется предложить на рассмотрение Премьер-лиги.

На сегодня в УПЛ выступают три клуба, которые вынуждены играть за пределами родных городов, находящихся в зоне АТО. Это «Шахтер» и «Олимпик» из Донецка, а также луганская «Заря».

Не исключено, что совещание в ФФУ было проведено благодаря повышенному вниманию к матчу 5-го тура чемпионата Украины «Шахтер» - «Днепр», который состоится завтра, в пятницу 14 августа, в Одессе. Стадион «Черноморец» отсутствует в списке заявленных «Шахтером» на сезон – в поданных документах значатся «Арена Львов» во Львове и НТК имени Банникова в Киеве.