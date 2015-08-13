Пятиборец Тимощенко получил награду лучшего спортсмена июля

Тимощенко удостоился высокого звания НОК за историческую победу на мировом первенстве по современному пятиборью в немецком Берлине, благодаря которой он стал первым в истории независимой Украины чемпионом мира среди мужчин и завоевал путевку на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба НОК.

«Эта блестящая историческая победа Павла стала закономерным результатом кропотливой работы и большой самоотдачи любимому делу. Замечательные достижения этого талантливого спортсмена на международной арене - яркое подтверждение его высокого профессионализма и мастерства», - отметил во время награждения президент НОК Украины Сергей Бубка.

Президент НОК также подчеркнул весомый вклад в успех спортсмена его наставника и отца Юрия Тимощенко. «Именно благодаря таланту и профессионализму Юрия Тихоновича, который в свое время занимался современным пятиборьем и привел сына в спорт, мы имеем такого опытного спортсмена как Павел. Результатом вашей плодотворной и эффективной работы служат стабильные выступления и весомые достижения нашего сегодняшнего героя», - сказал Сергей Бубка.

Президент НОК также выразил благодарность за активную деятельность национальной Федерации современного пятиборья во главе с ее президентом Геннадием Васильевым.

На минувшей неделе во время тренировочного сбора на олимпийской базе в Конча-Заспе Павел Тимощенко получил травму ноги, после чего перенес операцию. «Мы все очень переживаем за него, но Павел – настоящий боец. Поэтому я уверен, он успешно восстановится и продолжит успешные выступления. Надеюсь, наша моральная и финансовая помощь и поддержка будут способствовать скорейшему его восстановлению и дальнейшей успешной подготовке к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро », - добавил президент НОК Украины.

Со своей стороны, герои спортивного июля отметили, что сразу после восстановления спортсмен продолжит плодотворную подготовку к главному старту четырехлетия и отметили, что успешное выступление на Олимпиаде-2016 пока остается их главной задачей.

Тимощенко впервые получил звание лучшего спортсмена месяца в Украине.