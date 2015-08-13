Минмолспорта увеличило полномочия четырех спортивных федераций в рамках реформирования отрасли

Свои подписи под документами поставили Министр молодежи и спорта Игорь Жданов, руководство Федераций баскетбола, легкой атлетики, прыжкам в воду и тяжелой атлетики, которые согласились принять участие в этом пилотном проекте, сообщает пресс-служба Министерства.

В рамках эксперимента федерации будут самостоятельно обеспечивать организацию и проведение спортивных соревнований и тренировочных сборов, участие сборных в международных соревнованиях, и т.п. Это европейский подход, который позволит уменьшить бюрократические процедуры, более активно привлечь спортивную общественность к развитию видов спорта.

«Как профильное Министерство спорта, которое существует практически в каждой стране Европейского Союза, мы будем создавать законы и условия, а развивать свои виды спорта будут федерации. В то же время федерации будут нести большую ответственность за количество медалей, за результаты на международной арене, за подготовку спортсменівта за развитие видов спорта в Украине. Это хороший и прогрессивный пример общественно-государственного партнерства, создания совместными усилиями реальных и давно назревших реформ в спорте»,- отметил Игорь Жданов.

С необходимостью развивать общественно-государственное партнерство, как европейскую модель взаимоотношений между государством и спортом, согласились и участники эксперимента.

«Сегодня мы увидели, что путь реформ и европейской интеграции, который избрал украинский народ, воплощается в жизнь. Благодаря поддержке Министра Игоря Жданова, мы сегодня получили больше полномочий, хотя и больше ответственности», - заявил во время брифинга генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Украины Михаил Медведь. Он также отметил, что в таком направлении, через партнерство с государством, должен развиваться весь спорт и легкая атлетика, в частности.

О новой ступеньке в развитии баскетбола, которая позволит сделать его более массовым, позитивным, консолидирующим явлением для страны говорил во время брифинга первый вице-президент ФБУ Михаил Згуровский. «Хочу поблагодарить Министерство за важный шаг навстречу спортивной общественности. Если творческим людям будет предоставлена свобода, они могут достичь гораздо большего. С другой стороны на каждую из федераций накладывается большая ответственность. Не дискредитировать данную идею, а показать ее производительность и перспективность. Мы должны сделать все, чтобы эксперимент был успешным», - подчеркнул Згуровский.

Для успеха большого спорта, по словам первого вице-президента Федерации тяжелой атлетики Украины Ивана Чернонога, важным является развитие инфраструктуры. Большая автономность спортивных федераций даст возможность развиваться и в этом направлении.

Напомним, что эксперимент будет проводиться в период с 1 сентября 2015-го по 31 декабря 2016-го года. В ноябре состоится рабочая встреча с ответственными за эксперимент представителями федераций относительно возможных изменений в порядке проведения эксперимента на следующий год.

5 августа Премьер-министр Арсений Яценюк подписал постановление Правительства «О проведении эксперимента по привлечению Министерством молодежи и спорта, национальных спортивных федераций по отдельным олимпийским видам спорта к организации и проведению спортивных мероприятий».