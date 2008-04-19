26 тур Чемпионата Украины: Арсенал отобрал очки у Днепра

Вчера в Украине стартовал 26 тур футбольного чемпионата. Честь открывать бал выпала Арсеналу и Днепру. «Канониры» на своем поле довольно неожиданно оставили днепропетровцев без очков, однако заслуженным итогом матча была бы ничья, отмечает Football.ua.

Команды обменялись голами уже в самом дебюте встречи. Сначала неприкрытый Воробей головой распечатал ворота Ревы после мягкой подачи Шелаева слева, но уже в ответной атаке Шершун не уследил за Селезневым - лучший бомбардир Канониров вывалился на свидание с Кернозенко и спокойно послал мяч в дальний угол ворот гостей.

После обмена голами воодушевленные команды бросились на штурм. Обоюдно острые моменты возникали как у ворот Днепра, так и у ворот Арсенала.

Ближе к концу тайма игра успокоилась. Команды не форсировали события, угрожая воротам соперника лишь со стандартов либо же дальними ударами.

Второй тайм был совсем скучным. Немного оживил его выход Мазилу. Румын сразу же не использовал очень классный момент, который, по сути, создал себе сам. Дорогостоящее приобретение Днепра оттеснило оппонента в штрафной соперника, но прицельный удар нанести не получилось удар пришелся прямо во вратаря.

За пять минут до конца встречи симферопольский арбитр Сиренко назначил пенальти за снос Шершуном Селезнева. Сам пострадавший и вызвался исполнить удар. Пробил форвард не слишком удачно, однако Кернозенко не сумел выручить, отразив мяч... в собственные ворота.

Днепропетровцы пошли на штурм, в штрафную хозяев прибегал даже Кернозенко, но вырвать хотя бы очко гостям так и не удалось. Классный сэйв выдал Рева под занавес встречи, отразив штрафной от Лепы.

На послематчевой пресс-конференции наставник Днепра Олег Протасов отметил, что его подопечные не заслуживали поражения, а главной же причиной неудачи назвал плохую реализацию моментов: «К сожалению, мы не реализовали моменты, которые имели. Однако, как ни странно, думаю, что команда потихоньку прибавляет. Может быть, то, что дал нам футбольный Бог в первом круге, сейчас он забирает назад. Очень много ошибок в обороне. Над этим, конечно, нужно продолжать работать».

Тренер не согласился с мнением журналистов о том, что у Днепра не было единого коллектива на поле, однако посетовал на отсутствие плеймейкера в команде.

«Коллектив был. Еще раз повторюсь, что команда постепенно находит нити игры…Сейчас нам не удается вырывать победы на последних минутах, как это было раньше. У нас нет плеймейкера. Лидера в центре поля. Никто не может отдать последний пас», сказал Протасов.

Александр Заваров в свою очередь сказал, что несмотря на победу, он не очень доволен игрой своей команды: «В какой-то мере нам повезло, что Днепр не реализовал свои моменты, кое-где и у нас не все получалось. Победили, считаю, благодаря тому, что мы боролись до конца».

«Я доволен результатом, но не игрой. Для меня сейчас главное, чтобы команда не начала задумываться о приближающемся отпуске. Важно сохранить боевой настрой», - сказал Заваров.

Чемпионат Украины. 26 тур Арсенал - Днепр 2:1

Голы: Селезнев, 10, 85 (с пенальти) - Воробей, 9

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