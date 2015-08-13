Сборная Украины по баскетболу проведет две товарищеских игры с действующими чемпионами Европы

На эти спарринги наша команда едет в составе 12 игроков, сообщает пресс-служба ФБУ.

В составе команды против французов сыграют: Максим Пустозвонов, Александр Мишула, Игорь Зайцев, Максим Корниенко, Александр Липовый, Денис Лукашов, Артем Пустовой, Кирилл Фесенко, Джером Рэндл, Станислав Тимофеенко, Александр Сизов, Дмитрий Глебов.

Сборная Украины сыграет спарринги 14 августа (в 21:30) и 16 августа (в 20:30).

На Евробаскете-2013, который французы выиграли, украинцы уступили в очной встрече группового раунда со счетом 71:77.

После спаррингов во Франции украинская национальная команда продолжит подготовку в Киеве, 21-23 августа выступит на Международном турнире в Словении, где ее соперниками будут сборные Италии, Словении и Финляндии, а 28 и 30 августа проведет с командой Финляндии еще два поединка у них дома.

Первые два товарищеских матча в рамках подготовки к Евробаскету-2015 команда Евгения Мурзина провела против сборных Македонии (51:81) и Израиля (88:83).

Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2015 пройдет с 5 по 20 сентября.