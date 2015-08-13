Наталья Погребняк и Виталий Бутрым признаны лучшими легкоатлетами июля в Украине

Федерация легкой атлетики Украины завершила голосование по определению лучших легкоатлетов июля в Украине, согласно результатам которого лучшими признаны Наталья Погребняк и Виталий Бутрым, сообщает пресс-служба ФЛАУ.

В обеих номинациях преимущество лауреата над атлетом, который занял по итогам голосования второе место, составила считанное количество голосов. Итак, лучшим легкоатлетом июля стал сумчанин Бутрым, который на международных соревнованиях в Алматы (Казахстан) установил новый рекорд Украины в беге на 400 метров – 45,01. А лучшей легкоатлеткой прошлого месяца признана харьковчанка Погребняк, которая показала пятый результат в истории среди спортсменок в беге на 100 метров во время чемпионата Украины в Кировограде (11,09), а также выполнила нормативы IAAF на чемпионат мира-2015 на двух дистанциях – 100 м и 200 м – с личными рекордами (11,09 и 22,75 соответственно).

Погребняк стала первой, кому дважды удалось завоевать звание лучшей легкоатлетки месяца. Ведь ей также не было равных по итогам июньского голосования.

Опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в сети Facebook). Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.