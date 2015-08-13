Украинский теннисист Стаховский с боем проиграл Надалю (видео)

Поединок длился 1 час 25 минут. За это время украинец сумел дважды взять подачу соперника, а также сделать шесть эйсов при двух двойных ошибках. Первый сет Стаховский провел на высоком уровне, но в итоге уступил со счетом 6:7 (4). Во второй партии Надаль оформил победу - 3:6, передает ZN.UA.

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За выход в четвертьфинал Надаль, который является девятой ракеткой мира, поспорит с россиянином Михаилом Южным. Стоит отметить, что Надаль дважды в карьере проигрывал украинскому теннисисту Александру Долгополову. При этом счет личных встреч со Стаховским - 2:0 в пользу испанца.

Напомним, что 10 августа украинская теннисистка Элина Свитолина побила рекорд Украины, став 15-й ракеткой мира в обновленном рейтинге WTA. Стаховский в списке АТР потерял одну позицию и является 60-м номером рейтинга.