Более 200 велогонщиков проедут по самой быстрой в Украине трассе на велогонке Race VR120

Спортсмены проедут дистанцию в 120 км и будут развивать скорость до 60 км/ч, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Украины.

Велогонка, которая пройдет впервые, соберет более 200 участников, мужчин и женщин разного возраста, и уже претендует стать международной в следующем году.

«Мы уже подали заявку в Международный союз велосипедистов на регистрацию гонки на следующий год как международной», – заявил на пресс-конференции председатель Вышгородской районной государственной администрации Киевской области Александр Горган.

Также он добавил: «Государственная власть системно способствует развитию велодвижения в Украине, в том числе спортивного. В течение всего лета каждое воскресенье Вышгородская райгосадминистрация организовывала велотренировка в сопровождении ГАИ и автомобиля технической поддержки, а Первый столичный хлебозавод бесплатно кормил спортсменов на пит-стопе. Для района наличие большого количества спортсменов, которые тренируются на шоссейных велосипедах, — это лучший показатель высокого качества дорог, чистой окружающей среды и удобства для жителей жителей столицы. Системно воплощая программы развития велоспорта и велотуризма, Вышгородский район стал безоговорочным лидером и примером для других в части развития велодвижения. По моему твердому убеждению, Верховная Рада должна освободить от импортных пошлин ввоз велосипедов, как это делается в отношении электромобилей».

Организаторы уверены, что проведение подобных соревнований для любителей будет способствовать популярности этого вида транспорта среди украинцев, развития велоинфраструктуры, а также уважения к велосипедистам со стороны других участников дорожного движения. Например, во многих европейских городах, где велосипед как средство передвижения очень популярен, подобные соревнования проводятся чуть ли не еженедельно.

«Именно из таких любительских гонок и начинается спорт высших достижений. Когда любительский спорт перерастает в профессиональный, это является признаком того, что его развивают люди, которые сердцем болеют за свое дело. Велогонка VR120 Race, которая в этом году пройдет впервые, а на следующий год уже зарегистрирована как международная, позволит не только привлечь к участию международных велогонщиков, подготовить трассы, отремонтировать дороги, но и станет еще одним весомым шагом в развитии и популяризации велоспорта страны. Ведь именно благодаря таким «домашним» стартам наши спортсмены возглавляют списки в международных турах. Как, например, команда Kolss-BDC, которая сегодня занимает первую строчку в Европейском туре. В том числе, благодаря победам в международных велогонках, проходящих в Украине», — отметил президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко.

Как известно, в Украине не хватает не только велодорожек в городах, но и безопасных условий на дорогах для велоспортсменів-любителей, которые тренируются на трассах. Поэтому в течение лета любители и профессионалы шоссейного велоспорта еженедельно массово (около 100 велоспортсменів) приезжали на тренировки в сопровождении ГАИ в Вышгородском районе. О намерении принять участие в соревнованиях VR120 Race объявил посол США Джеффри Пайетт, который и сам несколько раз этим летом тренировался на дистанции Дымер–Сухолучье.

«Организация такой гонки в Киеве это большой шаг вперед не только для любительского велоспорта, но и для всего украинского велоспорта в целом. Не буду загадывать, но хочется верить, что в будущем эта гонка станет международной, может быть даже войдет в Мировой Тур, кто знает», — отметил Александр Поливода, гонщик сборной Украины по велоспорту на шоссе.

Как отметил самый титулованный велогонщик-любитель на шоссе Виктор Петрович «дюбительский велоспорт в Украине находится на достаточно высоком уровне. Очень много людей, которые хотят заниматься велоспортом, приятно в последнее время видеть все больше людей именно на шоссейных велосипедах. Но так получается, что любителей много, а вот гонок, где можно было бы реально соревноваться — нет. К счастью, сейчас их становится больше, в том числе и благодаря новому президенту Федерации велоспорта Александру Башенко. Что касается гонки VR120, то она отлично подходит и любителям и начинающим. Трасса достаточно простая по рельефу, покрытие идеальное, лучше в Украине. Будем надеяться, что и организация будет также отличная».

Трасса соревнования VR120 Race пролегает по маршруту: пгт. Димер – разворот возле ворот бывшей президентской резиденции «Территория акация» (по с. Сухолучье) — возвращение в обратном направлении. Такой маршрут образует кольцо длиной 60 км. Женщины и юниоры едут один круг, остальные участники — два круга, а это 120 км.