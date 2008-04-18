Украинские спортсменки получили золото и серебро на ЧЕ по тяжелой атлетике

Неоднократный призер чемпионатов мира, чемпионка Европы 2006 и 2007 годов украинка Ольга Коробка защитила свой титул на Чемпионате Европы-2008 по тяжелой атлетике, проходящем в Италии. Ольга намного опередила всех соперниц с результатом по сумме двух упражнений - 277 кг (127 в рывке и 150 - в толчке). Серебро также у украинки - Юлии Довгаль (258), бронзу завоевала полька Магдалена Уфнал (237).