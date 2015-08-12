Кличко: В следующем году Усик будет боксировать за звание чемпиона мира

Мэр Киева и бывший Чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко посетил тренировку боксера Александра Усика и заявил на своей странице в соцсети Facebook о планах организации боя за титул чемпиона мира для одного из самых талантливых и перспективных отечественных боксеров-тяжеловесов.

"Посетил финальные спарринги Александра Усика в его подготовке к поединку с 15-м номером мирового рейтинга WBO Джонни Мюллером (ЮАР). Александр - молодец. В хорошей форме, сосредоточен и нацелен только на победу. Наши планы: в следующем году Усик будет боксировать за высшую ступень в профессиональном боксе - звания чемпиона мира", - поделился планами Кличко.

"Мне приятно было наблюдать, как прохожие в центре Киева останавливаются возле зала "Трудовые резервы", где тренируется Александр, смотрят в окна спарринги и поддерживают нашего спортсмена. Для него это очень важно сегодня. И ждем победы 29-го августа!", - добавил мэр Киева.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Интерконтинентальный чемпион по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик проведет защиту титула в поединке с представителем Южной Африки Джонни Мюллером. Бой состоится в столичном Дворце спорта.