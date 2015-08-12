Нынешний матч за Суперкубок УЕФА побил ряд рекордов турнира

Тбилисская схватка "Барселоны" и "Севильи" в матче за Суперкубок УЕФА оправдала ожидания и подарила ряд исторических достижений., сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Лионель Месси забил два мяча и догнал Криштиану Роналду по числу голов в еврокубках (80).

Всего в матчах за Суперкубок УЕФА Месси забил три гола и делит теперь рекорд результативности с Ари Хааном, Франсуа ван дер Элстом, Гердом Мюллером, Олегом Блохиным, Радамелем Фалькао, Робом Ренсенбринком и Терри Макдермоттом.

Гол Эвера Банеги, забитый на третьей минуте, стал самым быстрым в истории Суперкубка УЕФА.

Даниэл Алвес повторил рекорд Паоло Мальдини, который четырежды становился обладателем Суперкубка УЕФА. Кроме того, бразилец повторил и другое достижение Мальдини, принявшего участие в пяти розыгрышах Суперкубка УЕФА.

Луис Энрике стал четвертым, кто завоевал трофей в роли футболиста и тренера. Ранее это удалось Хосепу Гвардиоле, Карло Анчелотти и Диего Симеоне, но забивал из них в Суперкубке лишь Энрике (в 1997 году).

Каталонцы завоевали Суперкубок УЕФА в пятый раз и повторили рекорд "Милана".

"Барселона" в девятый раз билась за Суперкубок УЕФА. Ближайший преследователь по этому показателю провел на два матча меньше.

"Барса" стала первой командой, забившей пять мячей в Суперкубке УЕФА с тех пор, как тот стал проводиться в формате одного матча.

"Севилья" забила больше всех из команд, потерпевших поражение в матче за Суперкубок.

"Севилья" стала первым клубом, отыгравшим по ходу Суперкубка УЕФА дефицит в три мяча.

Поединок в Тбилиси стал самым результативным в истории Суперкубков УЕФА.

В третий раз в матче за Суперкубок УЕФА сошлись два клуба из Испании (всякий раз одним из них была "Севилья"). Дважды за трофей бились два представителя Италии.

Сопричастна к рекорду и страна-организатор проведения матча - Грузия, которая впервые принимала решающий матч турнира УЕФА. На стадионе имени Бориса Пайчадзе был установлен рекорд посещаемости для Суперкубка УЕФА из одного матча на нейтральной арене - 51490 зрителей.