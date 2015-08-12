Коноплянка забил гол в фантастическом матче за Суперкубок УЕФА: "Севилья" проиграла "Барселоне"

В Тбилиси завершился матч за Суперкубок Европы по футболу, в котором встречались победитель Лиги чемпионов "Барселона" и обладатель трофея Лиги Европы "Севилья".

Матч окончился победой "Барселоны" в овертайме со счетом 5:4.

Коноплянка забил на 81-й минуте игры, когда Чиро Иммобиле справа ворвался в штрафную, прострелил на дальнюю штангу и выскочивший из-за спины игрока "Барселоны" Алвеша украинец отправил мяч в сетку - 4:4.

А до этого, игра в Тбилиси началась без разведки и уже в первые 16 минут команды забили три гола. Счет открыл игрок "Севильи" Эвер Банега, на что дублем ответил Лионель Месси, забивший голы со штрафного удара на 7-й и 16-й минутах. В концовке первого тайма, на 44-й минуте, Рафинья забил третий гол каталонской команды, а в начале второго тайма - на 52-й - Луис Суарес довел преимущество "Барселоны" до крупного, 4:1.

Казалось, что судьба матча пререшена, но фантастический камбек совершили игроки "Севильи". На 57-й минуте гол забил Хосе-Антонио Рейес, а на 72-й минуте Кевин Гамейро реализовал пенальти и сократил преимущество "Барсы" до минимума. После чего, спустя 9 минут, последовал гол Коноплянки.

В овертайме команды действовали более-менее осторожно и только на 115-й минуте, после очередного великолепного удара со штрафного Месси, вратарь "Севильи" Бету сумел отразить мяч, но не зафиксировал его в руках. А на добивании Педро отправил мяч в сетку ворот - 5:4.

В последовавшей спустя минуту ответной атаке Коноплянка совершил отличный дриблинг, но защитники "Барселоны" отстояли свои ворота.

Таким образом, "Барселона" в пятый раз в своей истории стала обладателем Суперкубка УЕФА.