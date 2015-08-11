Цуренко вышла во второй круг теннисного турнира в Торонто, Долгополов - проиграл в Монреале

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй раунд турнира WTA Premier 5 c призовым фондом 2,768$ млн. Rogers Cup в Торонто (Канада), сообщает Теннисный портал Украины.

В стартовом матче, отложенном вчера из-за дождя при счете 3-2 в пользу украинки, Цуренко нанесла поражение Янине Викмайер из Бельгии: 6-3 7-6(3).

Во второй партии киевлянка дважды неудачно подавала на матч в 10-м и 12-м геймах сета. На тай-брейке Цуренко реализовала свое преимущество со второго матчбола. Следующей соперницей украинки станет финалистка Уимблдона-2015 испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная организаторами канадского турнира под 8-м номером.

В свою очередь, Александр Долгополов не сумел преодолеть стартовый барьер на турнире серии АТР Masters в Монреале.

В матче первого круга киевлянин уступил 14-й ракетке турнира болгарскому теннисисту Григору Димитрову: 4-6 5-7. Во второй партии украинец вел 5-3, но не сумел подать на сет.

US Open Series — серия теннисных турниров, проводимых на Североамериканском континенте в течение пяти недель перед заключительным турниром года из серии "Большого шлема" - Открытым чемпионатом США.

В нынешнем году US Open пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.