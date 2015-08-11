Пять украинских боксеров попали в список участников Чемпионата мира-2015

В списке участников ЧМ значатся пять украинских боксеров, сообщается на официальном сайте организации.

В число боксеров, попавших на мировое первенство по итогам первых в истории Европейских игр в Баку попали: Дмитрий Замотаев (до 49 кг.), Виктор Петров (до 64 кг.), Ярослав Самофалов (до 69 кг.), Александр Хижняк (до 81 кг.) и Геворг Манукян (до 91 кг.).

Чемпионат мира по боксу состоится в октябре в Дохе (Катар) и станет лицензионным на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Как сообщал УНИАН, ранее Дмитрий Митрофанов завоевал первую олимпийскую лицензию среди боксеров для Украины на Игры-2016.