Пять украинских боксеров попали в список участников Чемпионата мира-2015
16:09, 11 августа 2015Спорт
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Международная федерация бокса (AIBA) опубликовала список спортсменов, получивших лицензии на участие в чемпионате мира 2015 года.
На чемпионате мира в Дохе будут разыграны лицензии на Игры-2016 / aiba.org
В списке участников ЧМ значатся пять украинских боксеров, сообщается на официальном сайте организации.
В число боксеров, попавших на мировое первенство по итогам первых в истории Европейских игр в Баку попали: Дмитрий Замотаев (до 49 кг.), Виктор Петров (до 64 кг.), Ярослав Самофалов (до 69 кг.), Александр Хижняк (до 81 кг.) и Геворг Манукян (до 91 кг.).
Чемпионат мира по боксу состоится в октябре в Дохе (Катар) и станет лицензионным на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Как сообщал УНИАН, ранее Дмитрий Митрофанов завоевал первую олимпийскую лицензию среди боксеров для Украины на Игры-2016.
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