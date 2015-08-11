Украинские пловцы завоевали три лицензии на участие в Олимпиаде-2016

Об этом сообщает пресс-служба Федерации плавания Украины.

Андрей Говоров завоевал олимпийскую лицензию на дистанции 50 м вольным стилем. Сергей Фролов и Михаил Романчук получили олимпийские лицензии на 1500 м вольным стилем. На этой дистанции Романчук установил рекорд Украины на чемпионате мира (14:57.82).

"На чемпионате мира представители нашей команды приняли участие в четырех финалах, установили два рекорда Украины и получили три олимпийские лицензии. В целом задачи перед нашими спортсменами ставились высокие, а сами международные соревнования проходили в условиях высокой конкуренции. Поэтому команда выступила хорошо, а спортсмены показали свои максимальные результаты", - сказал главный тренер сборной команды Украины по плаванию и председатель тренерского совета Федерации плавания Украины Андрей Сердинов.

В целом, по словам Сердинова, отбор на Олимпиаду-2016 будет продолжаться еще год, значит у других лидеров команды также есть шанс получить лицензии на участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Рио-де-Жанейро.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходил с 24 июля по 9 августа в Казани. Участие в соревнованиях приняли 2,5 тыс. спортсменов из 190 стран.