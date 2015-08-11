Стаховский вышел во второй раунд теннисного турнира в Монреале

В стартовом матче Сергей за 2 часа 7 минут обыграл канадца Филипа Пеливо, сообщает Теннисный портал Украины.

Матч закончился со счетом 6-1, 5-7, 6-2.

Матч мог закончиться значительно раньше. Украинец вел в счете 6-1 5-2 и дважды неудачно подавал на матч, не реализовав в общей сложности 4 матчбола. В результате Пеливо выиграл 6 геймов подряд. Однако, в решающем сете Стаховскому удалось избежать подобной ошибки: Сергей с первой же попытки подал на матч, реализовав первы же матчбол.

Следующим соперником украинского теннисиста станет экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. посеянный организаторами канадского турнира под 7-м номером.

Также в соревнованиях в Монреале принимает участие Александр Долгополов, который во вторник вечером по киевскому времени проведет матч первого круга против Григора Димитрова из Болгарии.