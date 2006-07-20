Зидан будет отбывать дисквалификацию на общественных работах

Французский футболист Зинеддин ЗИДАН, дисквалифицированный сегодня Дисциплинарным комитетом Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), в связи с завершением своей футбольной карьеры будет отбывать дисквалификацию на общественных работах.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, З.ЗИДАН дал свое согласие поработать три дня с детьми в рамках гуманитарной программы ФИФА.

Кроме того, З.ЗИДАН извинился перед детьми, смотревшими финальный матч Чемпионата мира-2006, признавшись, что не смог себя контролировать, поддавшись на провокацию.

На сегодняшнем заседании Дисциплинарного комитета ФИФА З.ЗИДАН и итальянский футболист Марко МАТЕРАЦЦИ подтвердили, что высказывания М.МАТЕРАЦЦИ были клеветой, но не носили расистский характер. По утверждению француза, Марко оскорбил его мать и сестру, в то время как итальянец опроверг то, что он оскорбил мать З.ЗИДАНА.

Дисциплинарный комитет оставил без внимания прежние высказывания президента ФИФА Йозефа БЛАТТЕРА, который предлагал лишить З.ЗИДАНА «Золотого мяча» лучшему футболисту Чемпионата мира.

Как сообщал УНИАН, сегодня Дисциплинарный комитет Международной федерации футбольных ассоциации (ФИФА) дисквалифицировал французского футболиста З.ЗИДАНА на три матча с взысканием штрафа в размере 7500 швейцарских франков (около 6 тысяч долларов США), а итальянского футболиста М.МАТЕРАЦЦИ – на два матча с взысканием штрафа в размере 5 тысяч франков (около 4 тысяч долларов).