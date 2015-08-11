Определен состав сборной Украины на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ

Заявка нашей команды насчитывает 21 спортсмена, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Украинская сборная на престижном старте будет представлена основным составом во главе с Олимпийским чемпионом Лондона-2012, бронзовым призером Игр-2008 Юрием Чебаном.

Состав сборной Украины на чемпионат мира-2015 выглядит следующим образом:

Павел АЛТУХОВ – каноэ-одиночка, 1000м, Денис КАМЕРИЛОВ – каноэ-четверка, 1000 м; каноэ-двойка, 200м, Виталий ВЕРГЕЛЕС – каноэ-четверка, 1000 м; каноэ-двойка, 200м, 200м, Кирилл ЧЕРНОМОРОВ – байдарка-одиночка, 200м, Олег КУХАРИК – байдарка-одиночка, 1000 м; байдарка-одиночка, 500м, Даниил КУЗЬМИН – байдарка-двойка, 200м, Иван СЕМЫКИН – байдарка-двойка, 200м, Тарас МИЩУК – каноэ-двойка, 500м, Дмитрий ЯНЧУК – каноэ-двойка, 500м, Юрий ВАНДЮК – каноэ-двойка, 1000м, Андрей РЫБАЧОК – каноэ-двойка, 1000м, Людмила ЛУЗАН – каноэ-одиночка, Светлана РИМКЕВИЧ – байдарка-одиночка, 500м, Людмила ГАЛУШКО – байдарка-одиночка, 1000 и 5000м, Инна ГРИЩУН – байдарка-четверка, 500м, Мария КИЧАСОВА – байдарка-четверка, 500м, Мария ПОВХ – байдарка-четверка, 500м, Анастасия ТОДОРОВА – байдарка-четверка, 500м, Юрий ЧЕБАН – каноэ-одиночка, 200м, Эдуард ШЕМЕТИЛО – каноэ-одиночка, 500м; каноэ-одиночка, 5000м; каноэ-четверка, 1000м, Денис КОВАЛЕНКО – каноэ-четверка, 1000м.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 20 по 23 августа в итальянском Милане.

Это мировое первенство станет главным этапом лицензионного отбора на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро.