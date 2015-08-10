Украинский триатлонист Сюткин завоевал серебро этапа Кубка Европы в Риге

Черкасский спортсмен завоевал вторую престижную награду подряд, сообщает пресс-служба Федерации триатлона Украины.

После победы на этапе Кубка Украины в Белой Церкви, Сюткин завоевал серебряную медаль на международной арене.

По итогам плавательной части соревнований украинец оказался в группе лидеров. В дальнейшем Сюткин демонстрировал завидную стабильность во время велогонок и не задерживался в транзитной зоне, что позволило ему закрепиться в группе лидеров. А уже во время бега украинец на 2 секунды опередил бронзового призера турнира, бельгийца Симона Де Кьюпера. Быстрее Сюткина оказался лишь россиянин Александр Брюханков - 7 секунд отрыва.

Стоит отметить, что в соревновании мужчин также принимали участие Егор Мартыненко, Юлиан Демьянов и Владимир Критилко, их результат - 24-е, 42-е и 56-е места соответственно.

Кроме того, после травмы вернулась на международную арену лидер женской сборной Юлия Елистратова, которая на этом соревновании заняла высокое 5-е место. Сразу за Юлией на 6-м месте финишировала Инна Рыжих. Вера Соснова и Валентина Молчанец заняли 13-е и 24-е места соответственно.

Призовой фонд этапа чемпионата Европы по спринту в Риге составил 10 тыс. евро.