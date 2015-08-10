Маркевич хочет прекратить сотрудничество с "Днепром" по обоюдному согласию

Главный тренер днепропетровского «Днепра» Мирон Маркевич подтвердил информацию о том, что он хочет прекратить сотрудничество с клубом, сообщает Tribuna.com.

«Я со Стеценко переговорил час назад, чтобы мы решили этот вопрос (отставки). Пока я только оповестил его. Как будет дальше, я пока не знаю. Но я попросил, чтобы мы прекратили сотрудничество. У меня еще два года контракта, поэтому хотелось бы, чтобы мы прекратили сотрудничество по обоюдному согласию», – сказал Маркевич.

В первых четырех турах премьер-лиги «Днепр» одержал всего одну победу и занимает 7-е место в турнирной таблице.

Как сообщал УНИАН, накануне команда проиграла киевскому "Динамо" в центральном матче тура чемпионата Украины со счетом 1:2.